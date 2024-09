Policjanci ustalili miejsce ukrywania się 39-latka poszukiwanego do sprawy zabójstwa w miejscowosci Lubowidza Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy wsparciu policjantów z brzezińskiej komendy, od wczoraj poszukiwali 39-latka, który 28 września 2024 roku kilka minut po godzinie 19.00 w miejscowości Lubowidza (powiat brzeziński) śmiertelnie postrzelił 49-latka. Do akcji zaangażowane były bardzo duże siły policyjne. Ogłoszono alarm dla funkcjonariuszy, na miejsce działań przyleciał helikopter będący w dyspozycji KWP w Szczecinie. Z uwagi na ogromny obszar poszukiwań w działania włączył się Oddział prewencji Policji z Łodzi i Warszawy.

Sprawcy poszukiwały również specjalnie wyszkolone psy służbowe z Komendy Głównej Policji, wykorzystano też policyjne drony i Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań z KGP . 29 września 2024 roku kilka minut po godzinie 10.00 odnaleziono na obrzeżach Łodzi pojazd marki Mercedes, którym według posiadanych informacji poruszał się poszukiwany. Kilka godzin później funkcjonariusze wytypowali jedno z mieszkań w centrum Łodzi gdzie według ich podejrzeń mógł znajdować się 39-latek. Na miejsce zadysponowano służby kontrterrorystyczne. Około godziny 14:45 policjanci podjęli decyzję o siłowym wejściu do lokalu. W pewnym momencie usłyszeli strzał. Jak się okazało 39-latek postrzelił się z posiadanej przy sobie jednostki broni. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury.

Przypomnijmy: do zabójstwa doszło 28 września 2024 roku kilka minut po godzinie 19.00 w miejscowości Lubowidza (powiat brzeziński). Jak wstępnie ustalili śledczy kierujący mercedesem 39-letni mężczyzna doprowadził do zderzenia z samochodem marki Toyota w którym poruszały się 4 osoby: 49-latek, 39-letnia kobieta oraz dwójka dzieci w wieku 8 i 12 lat. W wyniku tego zderzenia toyota zjechała na pobocze, a następnie dachowała. Kierowca mercedesa wysiadł z pojazdu, podszedł do leżącej toyoty i oddał strzały.

Kierujący toyotą wyszedł z pojazdu i zaczął uciekać. W ślad za nim pobiegł kierowca mercedesa. Po chwili rozległy się strzały, a kierujący mercedesem uciekł swoim pojazdem w nieznany kierunku. Niestety po chwili, w odległości około kilkuset metrów, odnaleziono ciało 49-latka. Kluczowe w tej sprawie będą przesłuchania świadków. Jak ustaliliśmy osoby biorące w zdarzeniu znały się. Jadąca w toyocie kobieta wraz z dziećmi nie ucierpiała. Zapewniliśmy jej i dzieciom pomoc psychologiczną w tym bardzo trudnym dla nich czasie.

Nadal apelujemy do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zdarzenia lub przemieszczały się swoim pojazdem wyposażonym w kamerę samochodową w tym rejonie, w czasie popełnienia przestępstwa, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Brzezinach (ul. Konstytucji 3 maja 5) osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 47 8426330 lub 112. Każda informacja jest dla nas cenna. Gwarantujemy anonimowość.

/kom. Aneta Sobieraj/