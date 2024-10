Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi partnerem w World Restart A Heart Day 2024 Powrót Drukuj 1040 uczestników, 112 punktów, kilkaset fantomów. W Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, ustanowiony w 2013 roku przez Parlament Europejski, policjanci uczestniczyli w ,,Największej Lekcji Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej, której głównym punktem była Próba Ustanowienia Oficjalnego Rekordu Polski w tej kategorii.

16 października 2024 roku na terenie Sport Arena Łódź imienia Józefa Żylińskiego miała miejsce X już edycja WORLD RESTART A HEART DAY, podczas której ponad tysiąc uczestników walczyło o oddech. Przedsięwzięcie promuje poprawne wykonywanie resuscytacji krążeniowo oddechowej. Celem jest podniesienie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. Dzięki prawidłowo wykonanemu masażowi serca, szanse na przeżycie takiej osoby, wzrastają nawet o 50%. Zwiększanie świadomości społecznej dotyczy także faktu, że liczy się czas, dlatego tak ważne jest by każdy z nas potrafił i udzielił pomocy poszkodowanemu zanim dotrze na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego.

Odpowiedzialnym za wydarzenie był Zbigniew Pietrzak, który od wielu lat propaguje naukę pierwszej pomocy, od 2014 jest organizatorem kolejnych edycji World Restart a Heart Day. Do tegorocznej edycji zaprosił między innymi funkcjonariuszy służb mundurowych. Reprezentanci Policji wystąpili zarówno jako goście jak i uczestnicy, którzy przystąpili do próby rekordu. Podczas próby ustanowienia rekordu weryfikowana była jako pierwsza wiedza teoretyczna z pierwszej pomocy, losowo wybranych uczestników na podstawie otrzymanej na początku eventu First Air Card z pytaniami dotyczącymi pierwszej pomocy. Delegacja policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Łodzi stworzyła grupę, która podczas ,,Największej Lekcji Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej” w ciągu 30 minut na fantomie wykonywała RKO. Podczas trwającego wydarzenia, na parkingu Atlas Areny, można było zobaczyć prezentowany sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie.

Do udziału w akcji zaproszonych ponad 1000 osób, reprezentantów kilku województw, którzy wzięli udział w 45-minutowej lekcji, prowadzonej między innymi przez kom. Anetę Sobieraj, Rzecznika Prasowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Przybliżyła uczestnikom lekcji, jakie konsekwencje niesie ze sobą nieudzielenie pomocy. Komisarz Sobieraj przypomniała, że na każdym spoczywa obowiązek niesienia pomocy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrażającej ich życiu czy zdrowiu. Często rezygnujemy z reakcji na taką sytuację. Jednym z powodów okazuje się lęk przed tym, że zamiast pomóc, zaszkodzimy. Tymczasem należy wiedzieć, że pomoc rozpoczyna się już w momencie wykonania telefonu na numer alarmowy 112. Niezwłoczna reakcja na sytuację zagrażającą innej osobie, decyduje często o jej przeżyciu. Zwiększenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy, nauka poprawnej resuscytacji, zwiększa szansę na skuteczne ratowanie życia. Regulacja prawna narzucająca obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, zawarta w kodeksie karnym, przewiduje karę do 3 lat pobawienia wolności za jej nieudzielenie. Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów, kara aresztu albo grzywny, grozi popełniającemu wykroczenie, nie udzielając pomocy ofierze wypadku.

Edukatorami podczas tej ważnej lekcji, byli także ratownik medyczny z Miejskiego Centrum Medycznego w Łodzi, koordynator z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Kierownik Szkoły Ratownictwa Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Zastępca Naczelnika ds. Projektów i CSR Jurajskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Łódzkiego, Kierownik Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi, funkcjonariusz Straży Miejskiej, instruktor pierwszej pomocy przedweterynaryjnej.

Rekord Polski w kategorii ,,Największa Lekcja Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej” po weryfikacji przez sędziego Biura Rekordów w Poznaniu, został ustanowiony.

Udział policjantów w takich przedsięwzięciach podnosi umiejętności i uzupełnia wiedzę z udzielania pierwszej pomocy, co skutkuje pełnym profesjonalizmem mundurowych, którzy często pojawiając się na miejscu zdarzenia, zastają sytuację, w której ludzkie życie jest zagrożone.

Dagmara Mośćińska

foto: mł. asp. Mateusz Piliński