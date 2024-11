Policja od zaplecza- wywiad z technikiem kryminalistyki łódzkiej komendy Powrót Drukuj „Nie ma zbrodni doskonałej”- te słowa, idealnie odzwierciedlają skuteczność pracy policjantów. To ich skrupulatne działania często w trudnych warunkach na miejscu zdarzenia mają decydujący wpływ na wykrycie sprawcy przestępstwa. Technik kryminalistyki - jedna z kluczowych osób w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Kim jest, co go cechuje i jak wygląda jego praca?

Jak długo służy Pan jako technik kryminalistyki?

W Policji służę od 1996 roku – z czego znaczną większość tj. 24 lata jako technik kryminalistyki.

Jak to się stało, że wybrał Pan służbę w Policji?

Od dziecka ciekawiła mnie służba w Policji. Jako mały chłopiec podziwiałem tatę, który zakładał mundur a obecnie jestem dumny z syna, który w tym roku zasilił szeregi naszej formacji. Początkowo służyłem w kompani Patrolowo-Interwencyjnej na łódzkich Bałutach a następnie jako technik kryminalistyki w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi i tak zostało do dnia dzisiejszego.

Pierwsze co nasuwa się na myśl o techniku kryminalistyki to walizka- co się w niej znajduje?

Standardowe wyposażenie walizki to pędzle, proszki i folie do ujawniania i zabezpieczania śladów daktyloskopijnych jak również niezbędne narzędzia do zabezpieczania śladów mechanoskopijnych, silikony. miarki oraz probówki na substancje chemiczne. Drugą walizką jaką posiada każdy policyjny technik, to „torba reporterska” w której znajdziemy aparat fotograficzny, lampę błyskowa, dodatkowe obiektywy, latarkę itd.

Czy jest sprawa, która szczególnie utkwiła Panu w pamięci?

Jako technik kryminalistyki uczestniczyłem w kilku tysiącach zdarzeń o różnym charakterze począwszy od włamań po zabójstwa. Nie mogę mówić o szczegółach tych sytuacji natomiast zdarzenia, gdzie ofiarami są dzieci do tej pory wzbudzają u mnie największe emocje. Szczególnie w pamięci utkwiły mi oględziny, które przeprowadzałem wraz z lekarzem medycyny sądowej z uwagi na ilość ran kłutych na ciele ofiary a było ich…kilkadziesiąt.

Czy ciężko jest zlokalizować ślad na miejscu zdarzenia?

Wszystko zależy z jakim sprawcą mamy do czynienia, czy jest to osoba zorganizowana, która wcześniej przygotowywała się do przestępczego procederu, czy osoba niezorganizowana - wówczas bardzo często działania takiej osoby są chaotyczne i nie zwraca ona uwagi na swoje zachowanie. Zadaniem techników kryminalistyki jest zrobić wszystko, aby znaleźć choć mały ślad, dzięki któremu będziemy mogli zidentyfikować sprawcę. Niekiedy sam przebieg i okoliczności zdarzenia sprawiają, że przestępca przestaje racjonalnie myśleć i pozostawia swoje ślady i przedmioty nieświadomie.

Czy oględziny włamania do mieszkania są tożsame z zabójstwem?

Każda sprawa jest inna i nie ma dwóch takich samych sytuacji. Postępowanie technik kryminalistyki będącego na miejscu zdarzenia skupione jest na analizie sposób działania sprawcy. Inny będzie podczas włamania a inny na miejscu zbrodni.

Z chwilą, gdy przyjeżdżam na miejsce zdarzenia od samego początku dokładnie obserwuję otoczenie i staram się iść tokiem myślenia sprawcy, postrzegać miejsca, których mógł dotknąć. Taki sposób postępowania ułatwia odnalezienie pozostawionych śladów oraz pozwala na odtworzenie jego przebiegu.

Czy na przestrzeni lat zmieniły się sposoby zabezpieczania śladów?

Wraz z rozwojem technologii zmieniły się narzędzia jakimi obecnie dysponują technicy kryminalistyki. Na początku mojej służby królowała fotografia analogowa zarówno czarno-biała jak i kolorowa. Ja osobiście pracowałem w ciemni fotograficznej i wywoływałem zdjęcia z czynności. Dzisiaj, każdy technik wyposażony jest w nowoczesny aparat fotograficzny, dający duże możliwości pracy na miejscu zdarzenia. Warto podkreślić, że łódzka Policja dysponuje skanerem 3D, dzięki któremu jesteśmy w stanie stworzyć trójwymiarowy model danego miejsca, a następnie na jego podstawie możemy dokonywać analiz, pomiarów i w każdej chwili wrócić do pierwotnego wyglądu. Dzięki zabezpieczonej próbce krwi możemy stworzyć portret sprawcy czego dokonało Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi do jednej z głośnych spraw pisaliśmy o tym TUTAJ

Reasumując początkowo w mojej walizce było kilka podstawowych proszków do ujawniania śladów i dwa rodzaje folii, dzisiaj mamy do dyspozycji kilkanaście proszków, folii oraz różnych preparatów dających nam o wiele więcej możliwości do ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Jednak pomimo rozwijających się nowych technologii niezastąpionym narzędziem technika kryminalistyki pozostaje lupa powiększająca, taka jaką kiedyś zagadki rozwiązywał Sherlock Holmes.

Czy będąc poza służbą przygląda się Pan pozostawianym śladom?

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że poprzez służbę zacząłem bardziej zwracać uwagę na ślady jakie nieświadomie zostawia każdy z nas np. podczas wyjścia na rodzinny obiad. Czy myślę o tym, żeby je zabezpieczyć – nie! natomiast zwracam uwagę na położone przeze mnie przedmioty, gdy ktoś mi je przemieści od razu to zauważam.

Na zakończenie proszę powiedzieć jaki jest Pana sposób na odreagowanie tych tragicznych w skutkach zdarzeń?

Uwielbiam góry – wędrówki po ich pozwalają mi złapać równowagę i nabrać siły na to co przede mną.

Chcesz zostać jednym z nas?? Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ

aspirant Kamila Sowińska