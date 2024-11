NAJLEPSZY POLICJANT I STRAŻAK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2024 ROKU Powrót Drukuj Podczas XXIV finałowej gali konkursu „Najlepszy Policjant, Strażak PSP i OSP województwa łódzkiego w 2024 roku” wyróżniono 20 policjantów nagrodami Marszałka Województwa Łódzkiego.

25 listopada 2024 roku na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nagrody pieniężne Marszałka Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej dla najlepszego policjanta oraz okolicznościowe dyplomy, odebrało 20 policjantów, którzy w szczególny sposób wyróżnili się spośród funkcjonariuszy łódzkiego garnizonu. W tym elitarnym gronie znaleźli się policjanci wyłonieni w eliminacjach powiatowych, a następnie w finałach wojewódzkich. Wykazali się wzorową postawą nie tylko realizując swoje służbowe obowiązki, ale także w czasie wolnym, ponadprzeciętnie działając na rzecz bezpieczeństwa.

Kapituła konkursowa wyłoniła zwycięzców, a wśród nich policjantów, którzy w ciągu ostatniego roku wykazali się wyjątkową odwagą, zaangażowaniem w poświęcenie dla drugiego człowieka. Na długiej liście znalazł się między innymi policjant, który pospieszył na ratunek ofierze pożaru, funkcjonariusze, którzy posiadając doskonałe rozpoznanie terenu, jak i ludzkiej psychiki, zdążyli na czas odnaleźć młodą dziewczynę. To jedne z przykładów działań nagrodzonych policjantów, którzy swoją postawą udowodnili, że zawód przez nich wykonywany jest nie tylko pracą, ale przede wszystkim misją pełnioną na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.



Policyjnym laureatom nagrody wręczali: Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi insp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem oraz Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego Małgorzatą Grabarczyk. Komendant pogratulował i podziękował swoim podwładnym za odwagę i postawę godną do naśladowania. Swoje uznanie wyraziła również Pani Marszałek:

„To Państwa zasługa, że my czujemy się bezpiecznie, ale wiemy, że ta służba to dla Was ogromne wyzwanie, bo często wiąże się z niebezpieczeństwem. Bardzo Wam dziękujemy za to, że zawsze możemy na Was liczyć, a ostatni czas wielokrotnie pokazywał, jak jesteście potrzebni i jak ważna jest pomoc, którą niesiecie” – zwróciła się do wyróżnionych w imieniu swoim i całego zarządu województwa.

Dagmara Mościńska

fot. kom. Dominik Stanek