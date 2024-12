Dzięki rawskim policjantom narkotyki warte 18 milionów złotych nie trafiły na polski rynek Powrót Drukuj Rawscy kryminalni uderzyli w zorganizowaną przestępczość narkotykową. Na terenie powiatu rawskiego przejęli ponad 90 kilogramów substancji zabronionych o czarnorynkowej wartości 18 milionów złotych. Dzięki policjantom z Rawy na rynek nie trafiło ponad 90 tysięcy działek marihuany oraz kokainy.

Kryminalni z Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej zajmujący się przestępczością narkotykową otrzymali informację, że do jednego z rawskich magazynów mogą trafić duże ilości narkotyków. Informacje te potwierdziły się w ubiegłym tygodniu, kiedy to pracownicy jednej z firm zaalarmowali policjantów o nietypowym znalezisku na palecie ze słodyczami. Śledczy natychmiast pojechali na miejsce. Do działań włączono rawskiego przewodnika z psem tropiącym zapachy narkotyków. Czteronożny funkcjonariusz ,,Leyda” wskazała kilka palet, na których mogły być ukryte substancje zabronione. Kryminalni przystąpili do sprawdzania każdej po kolei. Okazało się, że wewnątrz czterech palet pomiędzy opakowaniami ze słodyczami znajdowały się papierowe pudła w których ukryte były narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 90 kilogramów substancji zabronionych. 61 kilogramów marihuany oraz ponad 30 kilogramów kokainy, z których można było wytworzyć ponad 90 tysięcy działek narkotyków o czarnorynkowej wartości 18 milionów złotych. Kierowca, który dostarczył do magazynu towar, kilka godzin wcześniej opuścił jej teren. Policjanci przekazali informację o samochodzie ciężarowym wraz z naczepą do wszystkich służb kontrolujących pojazdy. Kolejnego dnia Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała ten zestaw zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Niemcami. Samochód na hiszpańskich numerach rejestracyjnych został zabezpieczony na parkingu, a jego kierowca zatrzymany. Po czynnościach mężczyzna został zwolniony. Technik policyjny zebrał materiał dowodowy z zabezpieczonych narkotyków, który został wysłany do policyjnego laboratorium. Sprawa ma charakter rozwojowy na skalę międzynarodową. Za przemyt narkotyków grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności.

aspirant Agata Krawczyk

