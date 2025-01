„Nuta kobiecej odwagi w akompaniamencie policyjnego munduru” – koncert z okazji 100-lecia kobiet w Policji Powrót Drukuj Nieetatowa Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi pod batutą Kamila Streit-Wlaźlaka zagrała koncert z okazji 100-lecia kobiet w Policji. To szczególne wydarzenie zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, by uczcić przeszłość oraz ukazać siłę, determinację i osiągnięcia funkcjonariuszek służących w tej formacji.

9 stycznia 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach odbył się koncert z okazji 100-lecia kobiet w Policji. Wydarzenie pt. „Nuta Kobiecej odwagi w akompaniamencie policyjnego munduru” zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, a dla zgromadzonej na widowni publiczności zagrała Nieetatowa Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Celem inicjatywy było nie tylko uczczenie przypadającego w tym roku jubileuszu, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na rolę kobiet służących w tej formacji.



Kiedy w 1925 roku pierwsze panie zyskały prawo do służby w Policji, nie tylko przełamały bariery, ale również zaczęły zmieniać oblicze tej instytucji. Ich obecność w Policji była odpowiedzią na potrzebę różnorodności i wrażliwości, które są niezbędne w pracy na rzecz społeczności. Kobiety w tej służbie przyniosły ze sobą unikalne umiejętności, empatię oraz zdolność do budowania relacji z obywatelami. Przez te 100 lat wiele się zmieniło. Służba funkcjonariuszek nie ogranicza się już jedynie do pełnienia obowiązków patrolowych, ale podejmują również kluczowe decyzje, które mają wpływ na bezpieczeństwo obywateli.



Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury imienia Zbigniewa Herberta w Pabianicach przybyło również wielu znamienitych gości, a wśród nich władze samorządu lokalnego, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, instytucji, organizacji i firm działających na terenie powiatu pabianickiego.



Koncert poprowadziły funkcjonariuszki z pabianickiej komendy Policji: podkomisarz Agnieszka Jachimek i młodszy aspirant Marta Bączyk. Orkiestra grająca pod batutą Kamila Streit-Wlaźlaka zagrała utwory muzyki rozrywkowej, a wśród nich: „Babę zesłał Bóg” z repertuaru Renaty Przemyk, Baśkę zespołu Wilki czy Tequilę w oryginale prezentowaną przez The Champs. Koncert zwieńczył Marsz Radeckiego grany zwykle na zakończenie koncertów noworocznych.



Bardzo ważnym elementem wydarzenia było wystąpienie Jarosława Olbrychowskiego Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, który zaprezentował rys historyczny na temat kobiet służących w Policji.

Podczas koncertu głos zabrał również inspektor Jarosław Tokarski Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach, który wyraził wdzięczność wszystkim kobietom, które przez ostatnie sto lat poświęciły swoje życie dla bezpieczeństwa innych. Szef pabianickich stróżów prawa podkreślił, że to ich odwaga, poświęcenie i niezłomność są inspiracją nie tylko dla obecnych, ale i przyszłych pokoleń, a różnorodność w Policji jest kluczem do budowy zaufania i skuteczności w służbie.



Równie istotnym punktem w programie wydarzenia było uroczyste przekazanie czeku na rzecz Fundacji Połóż Serce na Dłoni. Podczas przerwy publiczność zgromadzona na widowni miała możliwość zakupić autorskie kalendarze ze zdjęciami policjantów i policjantek służących w pabianickiej komendzie. Zebrane w ten sposób pieniądze trafiły do organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom z rodzin poszkodowanych wskutek powodzi.



Składamy wyrazy ogromnej wdzięczności dla instytucji i osób, które wsparły naszą inicjatywę.

podkomisarz Agnieszka Jachimek