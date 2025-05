Od sprzeczki do zabójstwa Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali dwóch 33-latków podejrzanych o zabójstwo ich rówieśnika. Zdarzenie miało miejsce podczas nocnej sprzeczki na ulicy Piotrkowskiej. Sprawcom grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

4 maja 2025 roku po godzinie 4.00 funkcjonariusze patrolując ulicę Piotrkowską zauważyli leżącego na chodniku nieprzytomnego mężczyznę. Natychmiast wezwali na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego i przystąpili do reanimacji czym przywrócili funkcje życiowe 33-latka. Przybyli na miejsce medycy przetransportowali go do szpitala – mimo udzielonej pomocy mężczyzna zmarł.

Z relacji świadka wynikało, że chwilę wcześniej doszło do sprzeczki pomiędzy denatem a innym mężczyzną, która następnie przerodziła się w szarpaninę oraz atak fizyczny. Całej sytuacji przyglądał się znajomy napastnika, który uniemożliwiał chęć niesienia pomocy postronnym osobom. W chwili, gdy ich ofiara straciła przytomność oddalili się z miejsca zdarzenia. Stróże prawa natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawców- już po kilku minutach byli w rękach policjantów.

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z I Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Śródmieście.

Napastnikowi za popełnione przestępstwo tj. spowodowanie śmierci grozi kara dożywieniowego pozbawienia wolności. Natomiast jego znajomy odpowie za pomocnictwo co zagrożone jest tożsamą karą.

aspirant Kamila Sowińska

