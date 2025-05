Blisko trzy miliony złotych wyłudzonych w ramach dotacji na prowadzenie szkół Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wytwarzanie fałszywych legitymacji i zaświadczeń szkolnych oraz wyłudzenie blisko 3 milionów złotych w ramach dotacji na placówki oświatowe. Podczas jednej z realizacji policjanci zlikwidowali drukarnię fałszywych legitymacji szkolnych i zaświadczeń. Do sprawy zatrzymano łącznie 10 osób. Wśród nich 3 osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją sądu zostały one tymczasowo aresztowane. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi przy udziale funkcjonariuszy z innych wydziałów komendy wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wytwarzanie fałszywych legitymacji i zaświadczeń szkolnych oraz wyłudzenie blisko 3 milionów złotych w ramach dotacji na placówki oświatowe.

Sprawa swój początek miała w maju 2022 roku, gdy policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji w KWP w Łodzi realizując własne ustalenia doprowadzili do postawienia w 2024 roku łącznie 130 zarzutów 10 nauczycielom z terenu Piotrkowa Trybunalskiego oraz Bełchatowa za poświadczanie nieprawdy w dokumentacji szkolnej w zakresie rzekomo przeprowadzonych egzaminów. Od tego momentu funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone działania, które wymagały od nich nie tylko czasu, ale przede wszystkim cierpliwości, determinacji i pełnego poświęcenia, aby doprowadzić finalnie do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej i ujawnienia powiązań oraz zależności w sieciach korupcyjnych.

Na podstawie własnych ustaleń oraz postanowień o zatrzymaniu i doprowadzeniu wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Piotrkowie Trybunalskim policjanci w ciągu ostatnich miesięcy przeprowadzili dwie realizacje na terenie województwa łódzkiego, dolnośląskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wówczas to, przeszukano łącznie kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzewanych i siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając między innymi kilkaset legitymacji szkolnych, zaświadczenia o pobieraniu nauki w szkole, pieczątki placówek edukacyjnych i dyrektorów szkół, kilkanaście telefonów komórkowych, urządzeń elektronicznych, nośników, kart bankomatowych, które będą poddawane dokładnej analizie.

4 kwietnia 2025 roku policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi podczas jednej z realizacji na terenie Piotrkowa Trybunalskiego zlikwidowali również drukarnię fałszywych legitymacji szkolnych i zaświadczeń. Zabezpieczano wówczas około 2 tysięcy blankietów legitymacji do zadrukowania oraz ponad 100 sztuk gotowych legitymacji zadrukowanych danymi obcokrajowców. Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 188 tysięcy złotych oraz 14 tysięcy euro, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

Łącznie do sprawy zatrzymano 10 osób, w wieku od 21-47 lat. Siedmioro z nich to pośrednicy, którzy systematycznie odbierali od osoby kierującej zorganizowaną grupą przestępczą wytworzone zaświadczenia i legitymacje szkolne, mając świadomość, że poświadczają one nieprawdę.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim przedstawił 3 osobom zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu sporządzanie poświadczających nieprawdę zaświadczeń o uczęszczaniu do szkół policealnych i legitymacji szkolnych, w celu wyłudzenia nienależnych świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Pozostałym 7 podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty pomocnictwa do wyłudzenia zwolnienia z opłacania składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne poprzez wielokrotną sprzedaż fałszywych zaświadczeń o uczęszczaniu do szkół policealnych oraz legitymacji osobom narodowości obcej, które nie kontynuowały nauki.

Za powyższe przestępstwa grożą im kary od 8 do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

kom . Edyta Machnik