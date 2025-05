Mundial Uniejów 2025 przechodzi do historii Powrót Drukuj 27 i 28 maja 2025 roku w sercu sportowego Uniejowa, drużyny z całej Polski, walczyły na murawie o zwycięskie trofea w IV edycji Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn – Mundial Uniejów 2025 o Puchar Komendanta Głównego Policji. Dla Naszego garnizonu po raz kolejny nie był to zwykły turniej. Piłka stała się bowiem symbolem jedności, pamięci i hołdu oddanego policjantom, którzy w 2007 roku zginęli na służbie, śmiertelnie postrzeleni przez strażnika więziennego w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Zawsze będziemy o nich pamiętać.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczycili: nadinsp . Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, w imieniu Wojewody Łódzkiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Marcin Szmaja, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Sekretarz Województwa Łódzkiego Robert Kolczyński , nadinsp . Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Dariusz Walichnowski Komendant Stołeczny Policji, insp. Jarosław Rybka I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, mł. insp. Adam Jurek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Sebastian Romanowski Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek Burmistrz Miasta Uniejów, podinsp . Tomasz Borowiecki Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZP , podinsp. Krzysztof Balcer Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP województwa łódzkiego, Aneta Sobieraj Prezes Łódzkiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA, mł. insp. Adam Kolasa Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, Józef Kuczka, mł. insp. w st. spocz . Irena Zając Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds . współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - Wioletta Skowyra.

29 drużyn ( 20 męskich i 9 żeńskich reprezentacji służb mundurowych) walczyło o zwycięstwo w zawodach. Pierwszy dzień turnieju to faza eliminacyjna, zacięte zmagania na boisku zawodników, którzy z ogromnym, sportowym duchem walki stanęli w szranki by pokonać przeciwną drużynę i zagrać następnego dnia w rozgrywkach pucharowych. Już od pierwszego gwizdka, zawodników cechowała wysoka kultura gry i taktyczne przygotowanie. Piłkarze imponowali zgraniem i skutecznością pod bramką rywali. Oprócz walki o prestiż, zawodnicy i zawodniczki mieli szansę na integrację, promocję aktywności fizycznej i wymianę doświadczeń. Faza grupowa była emocjonująca, o awansie do kolejnego etapu decydowały różnice bramek. Umiejętność gry ,,jeden na jeden", precyzja strzałów, świetnie rozgrywana piłka i oczywiście wspaniali bramkarze, ratujący swoje zespoły przed stratą bramki, pokazali refleks i bezbłędną komunikację z linią obrony.

28 maja, drugi dzień turnieju okazał się prawdziwym festiwalem futbolu. Półfinały i finały, były niezwykle interesujące. Spotkali się najlepsi z najlepszych. Mecze pełne zwrotów akcji i wielu celnych strzałów wyłoniły zwycięzców. A oto oni:

w kategorii kobiet:

1 miejsce – 15 Brygada Łączności

2 miejsce – Komenda Stołeczna Policji

3 miejsce – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

w kategorii mężczyzn:

miejsce - KWP w Olsztynie

miejsce – Reprezentacja Straży Granicznej

miejsce – KP PSP Powiatu Łódź – Wschód

Puchar Fair Play ufundowany przez Komendanta Stołecznego Policji insp. Dariusza Walichnowskiego trafił do drużyny NSZZP w Bydgoszczy.

Najlepszy zawodnik: Paweł Zawistowski ( KP PSP Łódź Wschód), Natalia Rohn ( 15 Brygada Łączności)

Najlepszy bramkarz: Tomasz Urban ( KWP w Olsztynie), Mariola Bańka ( Komenda Stołeczna Policji)

Najlepszy strzelec: Krystian Robak( KWP w Poznaniu), Martyna Krygier ( Reprezentacja Wojska Polskiego).

Nagrody zwycięzcom wręczył insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Drużyny odebrały nagrody i gratulacje, także z rąk insp . Jarosława Rybki I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, Wicestarosty Powiatu Poddębickiego Małgorzaty Komajdy, mł . insp. Adama Kolasy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach, nadkom . Anety Sobieraj Prezesa Łódzkiej Grupy Międzynarodowego Stowarzyszenia IPA oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego podinsp. Krzysztofa Balcera.

Partnerem Wydarzenia było : "Województwo Łódzkie".

Współorganizatorem wydarzenia byli: NSZZP województwa łódzkiego oraz Łódzka Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA.

Patronatem honorowym imprezę objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Główny Policji, Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej.

Dagmara Mościńska