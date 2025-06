Hotel – 25, wspólne ćwiczenia policji i uniwersytetu łódzkiego Powrót Drukuj Na terenie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom kryzysowym w ramach projektu ,,Hothreat - system bezpieczeństwa CBRNE dostosowany do potrzeb hoteli i centrów konferencyjnych” współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund). Celem takich działań jest doskonalenie naszych procedur i gotowości operacyjnej w sytuacjach zagrożenia.

6 czerwca 2025 roku, w auli znajdującej się na terenie obiektu należącego do Uniwersytetu Łódzkiego, przy ulicy Kopcińskiego, w trakcie trwającej konferencji naukowej dochodzi do dyspersji substancji chemicznej, ukrytej w plecaku jednego ze sprawców. Tak zaczyna się scenariusz symulowanego ataku terrorystycznego. Ćwiczenia zorganizowane przez KWP w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim przewidziały kolejne zagrożenia. Mundurowi natychmiast wdrażają odpowiednie do sytuacji procedury, nawiązując współpracę z administratorami obiektu.

Dynamiczne akcje, widowiskowe działania bojowe, rozmowy policjantów z zespołu negocjatorów, ewakuacja rannych, pirotechnicy w kombinezonach i maskach przeciwgazowych, chwile grozy, zakładnik, wyścig z czasem, wymiana ognia pomiędzy przestępcami, a siłami policyjnymi, to obrazek, który mógłby wydarzyć się naprawdę. Sprawne działanie kończy się uwolnieniem zakładnika, wyeliminowaniem terrorystów i zneutralizowaniem urządzenia, które miało ulec wybuchowi. Sytuacja zostaje opanowana. O powodzeniu akcji zadecydowały gotowość policjantów do przeciwdziałania zagrożeniom, bezbłędne zgranie jednostek i komórek organizacyjnych łódzkiego garnizonu w realizowaniu praktycznych zadań oraz skuteczna współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi.

Na miejscu pojawiły się jednostki Policji garnizonu łódzkiego, między innymi Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Łodzi, Oddział Prewencji Policji w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi, oraz inne podmioty, w tym funkcjonariusze JRG4 - Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. W rolę pozorantów wcielili się słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi zs. w Sieradzu. W ćwiczeniach wzięło udział około 200 osób. Całość przedsięwzięcia była na bieżąco obserwowana przez przedstawicieli konsorcjum projektowego z obszaru Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo obiektów publicznych jest dla policjantów jednym z priorytetów. Współdziałanie z Uniwersytetem Łódzkim to przykład odpowiedzialnego i przyszłościowego podejścia do zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Ćwiczenia miały nie tylko charakter operacyjny, ale także edukacyjny. Dzięki takim ćwiczeniom nasi funkcjonariusze mają możliwość sprawdzenia i rozwijania swoich umiejętności w realistycznych scenariuszach, co bezpośrednio przekłada się na skuteczniejsze i bardziej skoordynowane działania w rzeczywistych sytuacjach zagrożenia. Po zakończeniu działań przewidziano panel podsumowujący, podczas którego przedstawiciele Policji, uczelni i służb ratowniczych omówili przebieg akcji, wnioski i zalecenia na przyszłość.

Projekt „HOTHREAT” rozpoczął się 1 czerwca 2023 r. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w hotelach i centrach konferencyjnych w krajach członkowskich UE, w kontekście zagrożeń o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym lub nuklearnym (CBRN). W skład konsorcjum projektowego, którego prace koordynowane są przez Uniwersytet Łódzki, wchodzi łącznie 19 instytucji z 6 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących środowiska naukowe, branżę IT, użytkowników końcowych, czyli hotele i centra konferencyjne, a także organy ścigania, w tym Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Ćwiczenia przeprowadzone na terenie CSK UŁ zostały zaplanowane w projekcie jako podsumowanie wcześniej przeprowadzonych działań, polegających na analizie podatności na zagrożenia obiektów hotelowych oraz wypracowanych rozwiązań i rekomendacji. Podczas ćwiczeń wykorzystany został specjalistyczny sprzęt transportowy zakupiony przez KWP w Łodzi w ramach projektu.

