Policyjne święto w sercu miasta Powrót Drukuj Uroczysta defilada, awanse, odznaczenia i słowa wdzięczności – tak 29 lipca 2025 roku na Pasażu Schillera w Łodzi świętowano policyjne święto. Wspólne obchody zorganizowane przez Komendę Wojewódzką i Miejską Policji, były nie tylko wyrazem uznania dla trudnej i odpowiedzialnej służby, ale także symbolicznym przypomnieniem, że mundur to zobowiązanie – do odwagi, profesjonalizmu i służby drugiemu człowiekowi.

We wtorek, 29 lipca 2025 roku, na Pasażu Schillera w Łodzi odbyły się uroczyste wojewódzkie obchody Święta Policji, zorganizowane wspólnie przez Komendę Wojewódzką oraz Komendę Miejską Policji w Łodzi. Było to wydarzenie o wyjątkowym charakterze – podniosłe, pełne symboliki i wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia strzegą bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Główna część uroczystości rozpoczęła się od odegrania hymnu państwowego, co nadało wydarzeniu należytą rangę i patriotyczny ton. W otoczeniu pocztów sztandarowych i kompanii honorowej zgromadzili się przedstawiciele kierownictwa Policji, władz wojewódzkich i samorządowych, a także zaproszeni goście – wszyscy, którzy chcieli wyrazić uznanie dla policyjnej służby.

"Szanowni Państwo, spotykamy się dziś w wyjątkowym gronie, by uczcić Święto Policji, dzień, który przypomina nam nie tylko o naszej służbie, ale także o wartościach będących podstawą stuletniej tożsamości Polskiej Policji, honorze, odwadze, odpowiedzialności i solidarności. To dla mnie wielki zaszczyt, że na dzisiejszej uroczystości mogę spotkać parlamentarzystów ziemi łódzkiej, posłów, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej "– Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak przywitał zaproszonych gości, wśród których byli także: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Magdalena Werstak, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. utworzenia Szkoły Ruchu Drogowego w Sieradzu insp. Maciej Marciniak, reprezentujący Lecha Parela Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Grzegorz Gemzała. Generał Sylwestrzak przywitał służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji: Łodzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. bryg . Mariusza Dulasa, Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi maj. Straży Granicznej Przemysława Szkudlarka, wszystkich Dowódców, Szefów, Komendantów, Dyrektorów, zaprzyjaźnionych służb mundurowych z województwa łódzkiego. Swoją obecnością zaszczycili nas także: Prokurator Regionalny w Łodzi Dariusz Sowik, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości: Prezesi Sądów Apelacyjnych, Okręgowych, i Rejonowych województwa łódzkiego, przedstawiciele Duchowieństwa. Nadinspektor Sylwestrzak przywitał prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów oraz przedstawicieli władz samorządowych ziemi łódzkiej, prezesów, dyrektorów, przewodniczących, kierowników naczelników i pracowników urzędów współpracujących na co dzień z Policją Województwa Łódzkiego przedstawicieli placówek medycznych w Łodzi, przedstawicieli świata nauki, rektorów i reprezentantów uczelni wyższych oraz placówek oświatowych z województwa łódzkiego, byłych Komendantów Wojewódzkich Policji w Łodzi, policyjnych emerytówi rencistów. Byli z nami przedstawiciele związków zawodowych policyjnych i cywilnych, prezesi fundacji, stowarzyszeń oraz wszyscy przyjaciele łódzkiej policji. W dzisiejszej uroczystości wzięli także udział: Naczelnicy Zarządu w Łodzi CBŚ , BSW Policji w Łodzi, oraz CBZC , kadra kierownicza łódzkiego garnizonu na czele z Zastępcami Komendanta Wojewódzkiego, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni.

Uroczystość była okazją do uhonorowania policjantów i pracowników cywilnych, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, były odznaczenia państwowe, resortowe oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe. Podczas uroczystości wręczono medale ,,Za Długoletnią Służbę", ,,Za zasługi dla Policji", ,,Zasłużony Policjant". Wyróżnienia te stanowią nie tylko symbol uznania, ale również świadectwo zaufania, jakim obdarzani są funkcjonariusze pełniący służbę z oddaniem i odpowiedzialnością. Były także odznaczenia: ,,Pro Patria", Pro Bono Polonia, 35-lecia NSZZP . Medale za zasługi dla KWP w Łodzi odebrali: Wojewoda Łódzki Dorota Ryl, Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska, Prezydent MiastaŁodzi Hanna Zdanowska oraz Katarzyna Rudecka - wieloletni pracownik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi.

W przemówieniach wygłoszonych przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafała Kochańczyka oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nad insp . Arkadiusza Sylwestrzaka, podkreślono wagę służby, roli Policji w społeczeństwie oraz wysokich standardów, jakich oczekuje się od każdego funkcjonariusza.

Podczas wydarzenia obecne były również rodziny funkcjonariuszy, przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją, a także goście z różnych środowisk społecznych co pokazuje, jak silna jest więź między Policją a obywatelami.

Nadinsp. Sylwestrzak podkreślił ważną rolę kobiet w policji :

,,W tym roku świętujemy setną rocznicę obecności kobiet w naszych szeregach.To jubileusz, który w sposób symboliczny przypomina nam jak wielką drogę przeszła nasza formacja od czasów, kiedy służba policyna była postrzegana jako domena wyłącznie mężczyzn, po dzisiejszą, nowoczesną formację opartą na równych szansach i profesjonalizmie. Dziś kobiety stanowią blisko 1/5 składu naszej formacji i pełnią służbę we wszystkich pionach, od prewencji po pion kryminalny, od logistyki po stanowiska dowódcze. Kobiety stanowią także ponad połowę pracowników cywilnych w policji. Ich obecność to nie tylko liczba, tylko jakość. Kobiety wnoszą profesjonalizm, opanowanie, empatię i doskonałe przygotowanie merytoryczne. Ich sukcesy są dowodem na to, że Policja XXI wieku nie może istnieć bez równoprawnego udziału kobiet. Dziejszy jubileusz to także zobowiązanie by wspierać dalszy rozwój i awanse kobiet w policji, eliminować bariery i ograniczenia."



Reprezentujący Komendę Główną Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk zwrócił się do uczestników uroczystych obchodów słowami: ,,Jestem bardzo dumny z tego, że w imieniu kierownictwa Polskiej Policji mogę uczestniczyć w wojewódzkich obchodach, tu w Łodzi. Jest to dla mnie bardzo ważne, ponieważ właśnie tutaj zaczynałem swoją kariere policyjną, to tutaj uczyłem się rzemiosła. To tu był mój pierwszy patrol na ulicy Piotrkowskiej. Szanowni Państwo, chciałem wam serdecznie podziękować za tą waszą codzienną służbę i za waszą codzienną pracę, te słowa kieruję zarówno do funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych."

Nadinsp. Rafał Kochańczyk, podkreślił, że każde Święto Policji to nie tylko moment podsumowań, ale również inspiracja do dalszej służby, rozwijania kompetencji i pielęgnowania zaufania społecznego.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej oraz symbolicznym podziękowaniem wszystkim, którzy pełnią służbę z oddaniem i poszanowaniem wartości wpisanych w policyjne ślubowanie. W atmosferze szacunku, refleksji i dumy z formacji, Święto Policji 2025 w Łodzi pozostanie w pamięci jako wyjątkowe i godne tego, co reprezentuje mundur.

Obchody 29 lipca 2025 roku były nie tylko wyrazem wdzięczności wobec funkcjonariuszy, ale także przypomnieniem, że bezpieczeństwo to wartość wspólna – budowana przez profesjonalizm służb i zaufanie społeczne. To święto ludzi, którzy każdego dnia „pomagają i chronią”.