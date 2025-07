Nowoczesna technologia w służbie bezpieczeństwa - Bell 407GXi wzmacnia flotę łódzkiej policji Powrót Drukuj Do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi trafił nowoczesny śmigłowiec Bell 407GXi. To jeden z najnowszych nabytków polskiej Policji, który znacząco wzmocni możliwości operacyjne funkcjonariuszy w garnizonie łódzkim. Maszyna będzie wykorzystywana m.in. w działaniach patrolowych, poszukiwawczych oraz do bieżącego monitoringu sytuacji z powietrza.

Bell 407Gxi to amerykańska maszyna jednosilnikowa, nowoczesna i niezwykle wszechstronna. Maszyna została wyposażona w System Obserwacji Lotniczej (SOL) ze specjalną głowicą optoelektroniczną, system rejestracji i transmisji obrazu oraz reflektor olśniewający do nocnych operacji. Śmigłowiec osiąga prędkość przelotową rzędu 220 km/h, może przebywać w powietrzu przez ponad 3,5 godziny i pokonywać dystans nawet 700 kilometrów. Dzięki temu możliwe będzie błyskawiczne dotarcie do zdarzeń nie tylko w obrębie województwa łódzkiego, ale także wsparcie sąsiednich jednostek w razie potrzeby.

Śmigłowiec trafił do policyjnej floty w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe było sfinansowanie nie tylko zakupu nowoczesnego statku powietrznego, ale także niezbędnego wyposażenia do realizacji specjalistycznych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Nowa maszyna pozwoli jeszcze skuteczniej realizować zadania związane z ochroną życia i zdrowia obywateli, a także z bezpieczeństwem ruchu drogowego i reagowaniem na sytuacje kryzysowe. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany m.in. do monitoringu ruchu drogowego i identyfikacji niebezpiecznych zachowań, poszukiwań osób zaginionych, patrolowania terenów trudno dostępnych. To kolejny krok w kierunku rozwoju i modernizacji policyjnego lotnictwa w Polsce. Aktualnie w strukturach lotniczych Policji pozostaje 13 śmigłowców w sześciu bazach. Centralna baza lotnictwa Policji znajduje się w Warszawie, a lokalne sekcje lotnicze działają w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie.

komisarz Edyta Machnik