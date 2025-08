Połowa wakacji za nami – jest bezpieczniej Powrót Drukuj Jesteśmy na wakacyjnym półmetku. Dla policjantów garnizonu łódzkiego to nadal czas wytężonej pracy, która przynosi oczekiwany skutek. Jedni mają już za sobą letnie wyjazdy, inni z utęsknieniem wypatrują daty rozpoczynającego się urlopu. Już wiemy na pewno, że na drogach I połowa wakacji 2025 roku była bezpieczniejsza niż w roku ubiegłym.

Okres wakacyjny to czas kiedy policjanci garnizonu łódzkiego zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo na drogach. Przez teren naszego województwa przebiega wiele tras szybkiego ruchu, po których zwłaszcza w okresie wakacyjnym porusza znacznie większa liczba kierujących z rodzinami, zmierzających na letni wypoczynek. Policjanci ruchu drogowego monitorują bezpieczeństwo na drogach, kontrolując prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci i trzeźwość kierujących. Reagują na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, zwracając szczególną uwagę na osoby stwarzające swoją jazdą zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Od początku tegorocznych wakacji, na drogach województwa łódzkiego doszło do 219 wypadków, w analogicznym okresie minionego roku ta liczba to 256. W tym roku odnotowaliśmy mniej ofiar śmiertelnych tj 13, a w roku ubiegłym było to 16 ofiar. W zdarzeniach drogowych 270 osób zostało rannych, a 304 w 2024 roku. W I połowie wakacji 2025 roku, policjanci zatrzymali 527 nietrzeźwych kierowców, natomiast w roku ubiegłym 525.

Nadal główną przyczyną tragicznych zdarzeń na drogach jest nadmierna prędkość. Długie podróże i zmęczenie mają znaczący wpływ na nasz organizm i mogą powodować wydłużenie czasu reakcji, złe samopoczucie czy utrudnioną koncentrację. Po raz kolejny apelujemy by kierowcy jak najczęściej korzystali z przerw w trakcie długich podróży.

Na terenie województwa mamy kilka dużych zbiorników wodnych z których korzystają rzesze wypoczywających. Nad takimi osobami czuwają policyjni wodniacy. Niejednokrotnie ratują ludzkie życie i udzielają pomocy osobom, które przeceniają swoje możliwości w pływaniu, lub w sterowaniu sprzętem wodnym. W okresie wakacyjnym 2025 roku 6 osób utonęło, natomiast w roku ubiegłym śmierć w wodzie poniosło 5 osób. Cały czas przypominamy o zasadach bezpiecznego wypoczynku – nie korzystajmy z niestrzeżonych kąpielisk, nie wchodźmy do wody bezpośrednio po opalaniu, ani po alkoholu. Po raz kolejny apelujemy o rozsądek, ostrożność i trzeźwe myślenie podczas letniego wypoczynku nad wodą.

Cieszy nas fakt, że otrzymujemy wiele zgłoszeń dotyczących kontrolowania przez policjantów ruchu drogowego autokarów, które zawiozą dzieci na wakacyjny wypoczynek. W okresie letniego wypoczynku w województwie łódzkim działają punkty kontroli autokarów (szczegóły TUTAJ)

kom . Adam Dembiński

Ładowanie odtwarzacza...