Zatrzymanie dwóch obywateli Rosji podejrzanych o zabójstwo – działania łódzkiej policji na autostradzie A2 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Rosji w wieku 33 i 45 lat, poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania, którzy podejrzani są o zabójstwo na terenie Belgii. Do zatrzymania doszło na autostradzie A2, na terenie powiatu łowickiego, w wyniku skoordynowanych, dynamicznych i sprawnych działań pościgowo-blokadowych.

26 sierpnia 2025 roku do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wpłynęła informacja o możliwym kierunku przemieszczania się podejrzanych, którą przesłał oficer łącznikowy Policji, działający we współpracy z Europolem. Następnie powiadomiono Biuro Kryminalne KGP , które namierzyło lokalizację poszukiwanych mężczyzn. Z ustaleń wynikało, że dwaj obywatele Rosji, poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania za zabójstwo na terenie Belgii, mogą poruszać się autostradą A2 przebiegającą przez teren województwa łódzkiego w kierunku Warszawy. Natychmiast podjęto działania prowadzące do ich zatrzymania. Koordynację wszystkich służb, w tym zorganizowanie punktu blokadowego, prowadził dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, który natychmiast po uzyskaniu informacji przekazał ją na wszystkie podległe powiaty. Policjanci ze Zgierza zauważyli wskazany pojazd w rejonie Strykowa na A2. Samochód poruszał się z dużą prędkością w kierunku Warszawy. Patrol, podjął obserwację z bezpiecznej odległości przez cały czas utrzymując kontakt z dyżurnym i przekazując na bieżąco lokalizację poruszającego się auta. Z każdą minutą do akcji przyłączały się kolejne patrole z jednostek powiatowych, aby mieć pełną kontrolę sytuacji, decydującą o powodzeniu akcji. Około godzinie 21.15 w rejonie zjazdu z A2 na węźle Skierniewce na 398 km podjęto decyzję o zorganizowaniu punktu blokadowego. Wszystko zostało bardzo dobrze skoordynowane, aby zapewnić bezpieczne zatrzymanie oraz ochronę osób postronnych – ruch pojazdów wówczas został skierowany na drogę krajową nr 70. W chwili zatrzymania pojazdu ruch na autostradzie został wstrzymany. W akcję zaangażowano łącznie kilkanaście radiowozów z komend powiatowych w Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach i Zgierzu, co umożliwiło skuteczne przeprowadzenie blokady i zatrzymanie podejrzanych bezpośrednio na trasie.

Teraz sąd zdecyduje kiedy mężczyźni trafią w ręce belgijskiej policji. Podkreślamy, że zatrzymanie było możliwe dzięki ścisłej współpracy międzynarodowej oraz skutecznej koordynacji jednostek biorących udział w działaniach.

komisarz Edyta Machnik

foto: KPP Łowicz, KPP Brzeziny

video: kom. Adam Dembiński

Nagranie audio zatrzymanie_A2.mp3 Aby odtworzyć nagranie włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zatrzymanie_A2.mp3 (format mp3 - rozmiar 1.75 MB)