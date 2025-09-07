Łódzkie spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Powrót Drukuj W miniony weekend na ziemi łódzkiej z inicjatywy nadinsp. Arkadiusza Sylwestrzaka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, odbyło się spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W wydarzeniu udział brały podopieczne fundacji z województw dolnośląskiego, pomorskiego i łódzkiego.

W dniach 12 – 14 września 2025 roku, Łódź odwiedziła szczególna grupa kobiet. Były to podopieczne i pełnomocniczki Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Szczególna dlatego, że jak same o sobie mówią ,,Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała dzięki inicjatywie ludzi z wrażliwością aniołów. Dostrzegli oni konieczność istnienia organizacji pomagającej rodzinom, które straciły największy skarb – miłość matki i żony, ojca i męża… Dlaczego? Bo ślubowali i wypełnili słowa treścią…”

Do Łodzi przybyło 21 wdów po poległych policjantach pochodzą z trzech województw dolnośląskiego, pomorskiego i łódzkiego. Obecne były również Agnieszka Gębska pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu i Marzena Budzińska pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku do spraw współpracy z Fundacją PWiSpoPP. Wiele z nich Łódź odwiedziło po raz pierwszy w życiu. I jak same stwierdziły moc atrakcji i piękno miasta je bardzo urzekły. W trakcie pobytu Panie zwiedzały m.in. Muzeum Miasta Łodzi, Rynek Manufaktury, Plac Wolności czy Pasaż Róży. Oczywiście nie mogło zabraknąć zwiedzania reprezentacyjnej ulicy miasta – Piotrkowskiej. Pobyt gości zorganizowała Wioleta Skowyra Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. współpracy z Fundacją PWiSpoPP.

Po sobotnich całodziennych wojażach, kulminacją dnia było uroczyste spotkanie Pań z nadinsp. Arkadiuszem Sylwestrzakiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, nadinsp . Bogusławem Ziembą Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, nadinsp. w st. spocz . Władysławem Padło Przewodniczącym Rady Fundacji PWiSpoPP , mł. insp. w st. spocz . Ireną Zając Prezesem Zarządu Fundacji PWiSpoPP , mł. insp. Barbarą Żebrowską Wiceprezesem Zarządu Fundacji PWiSpoPP oraz mł. insp. Magdaleną Wesołowską Naczelnikiem Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi. Komendant Wojewódzki w Łodzi wręczył Paniom okolicznościowe upominki. Spotkanie obfitowało w moc życzeń skierowanych do zaproszonych kobiet. Padały również zapewnienia o nieustającej pamięci o ich bliskich policjantach, którzy zginęli wypełniając słowa roty ślubowania.

Tegoroczne łódzkie spotkanie podopiecznych i pełnomocników fundacji upłynęło w miłej atmosferze w ramach której Panie wymieniały doświadczenia, nawiązywały nowe znajomości, ale również odrobinę wypoczęły i mamy nadzieję, że nabrały nowych sił, bo zmaganie się z utratą osoby bliskiej w tragicznych okolicznościach niesie ze sobą ciągły żal i smutek.

Szczegóły o samej Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach można odnaleźć TUTAJ