Ponad 21 litrów oddanej krwi Powrót Drukuj Chęć niesienia pomocy zgromadziła przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 57 krwiodawców. Policjanci, pracownicy Policji, pod hasłem ,,100 lat kobiet w Policji” byli razem dla wspólnego celu – pomocy potrzebującym.

Policjanci w trakcie służby, wielokrotnie są świadkami ludzkich tragedii, wypadków, które często wymagają natychmiastowego wsparcia medycznego. Często pierwsi na miejscu zdarzeń drogowych udzielają pomocy przedmedycznej. Policjanci wiedzą, jak ogromne znaczenie ma każda kropla krwi, której nie da się niczym innym zastąpić.

17 września 2025 roku mobilny punkt poboru krwi RCKiK w Łodzi od godziny 9 zaparkował przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Była to zbiórka organizowana przez policjantów w ramach 100 lat kobiet w Policji, a tym samym każdy krwiodawca włączył się w obchody jubileuszu.

Przez 4 godziny do ambulansu zgłosiło się 57 osób, a od 47 pobrano krew. Łącznie zebraliśmy ponad 21 litrów krwi, które zasilą bank RCKiK w Łodzi.