Odpowie za rozbój i kradzieże na „wyrwę” Powrót Drukuj Policjanci z VIII Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali 41-letniego multirecydywistę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty- za rozbój oraz posiadanie narkotyków grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do rozboju doszło 11 października 2025 roku, na ulicy Dąbrowskiego w Łodzi. Napastnik wczesnym rankiem podbiegł do napotkanej kobiety zaatakował ją i zdecydowanym ruchem wyrwał 62- latce torebkę po czym uciekł. Przestraszona kobieta natychmiast zaalarmowała Policję.

Funkcjonariusze z VIII Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie zebranego materiału dowodowego wytypowali znanego z przeszłości kryminalnej 41-latka. Podejrzany we wrześniu opuścił więzienne mury, nie miał stałego miejsca zamieszkania co utrudniało ustalenie jego pobytu. Kilka dni po zdarzeniu na terenie jednego z centrów handlowych został zatrzymany.

Z uwagi na charakterystyczny sposób działania sprawcy- na tzw. „wyrwę” śledczy porównali zebrany w sprawie materiał dowodowy z tożsamymi przestępstwami do których doszło w ostatnich dwóch tygodniach na terenie podległym II Komisariatowi Policji w Łodzi. Zatrzymany widząc, że nie uniknie odpowiedzialności przyznał, że okradał również nieznane mu kobiety na Bałutach- motywem miała być chęć pozyskania pieniędzy.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Rejonowej Łódź - Górna. Za rozbój i posiadanie narkotyków grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na fakt, iż działał w warunkach wielokrotnej recydywy może czekać go surowszy wymiar kary. Obecnie trwają czynności zmierzające do rozszerzenia zarzutów.

aspirant Kamila Sowińska

Film przedstawia policjantów prowadzących zatrzymanego mężczyznę.