Skoordynowana akcja łódzkiej policji. Zatrzymano sześciu mężczyzn powiązanych z narkobiznesem i środowiskiem pseudokibiców Powrót Drukuj Policjanci z Łodzi zatrzymali sześciu mężczyzn trudniących się przestępczością narkotykową i powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców. Do akcji włączono również Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji z Łodzi. Mężczyźni znani byli funkcjonariuszom ze swojej wcześniejszej działalności przestępczej.

Wczesnym rankiem, 21 października 2025 roku, łódzcy policjanci przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem nielegalnymi substancjami psychoaktywnymi. Działania prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. W operacji uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej w Łodzi, którzy działali wspólnie z policjantami Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi. Całość przedsięwzięcia była starannie przygotowana i realizowana przy wsparciu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji oraz grupy realizacyjnej Wydziału Kryminalnego

Dzięki skutecznej współpracy i precyzyjnej koordynacji działań, jednocześnie w kilku miejscach na terenie Łodzi i powiatu zgierskiego zatrzymano sześciu mężczyzn w wieku od 26 do 41 lat. Wszyscy to mieszkańcy regionu łódzkiego, związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych. Z ustaleń śledczych wynika, że tworzyli zorganizowaną strukturę przestępczą zajmującą się handlem nowymi substancjami psychoaktywnymi. Szefem grupy miał być 39-latek, który również wpadł w ręce funkcjonariuszy. Zatrzymani wprowadzili do obrotu znaczne ilości niebezpiecznych środków odurzających w postaci syntetycznych kannabinoidów. Substancje te charakteryzują się silnym i nieprzewidywalnym działaniem na ośrodkowy układ nerwowy, które mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. Zyski z nielegalnego procederu stanowiły dla podejrzanych stałe źródło dochodu. Śledczy nie wykluczają, że część z tych pieniędzy mogła być przeznaczana na finansowanie działalności środowisk pseudokibiców. Z uwagi na właściwości toksyczne sprzedawanych substancji, mężczyźni sprowadzili realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia wielu osób.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Za popełnienie tych przestępstw grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności, a w przypadku kierowania grupą przestępczą – nawet do 15 lat więzienia.

Obecnie wobec zatrzymanych mężczyzn prowadzone są dalsze czynności procesowe. Prokuratura wnioskowała do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowych aresztów.

nadkom. Aneta Sobieraj