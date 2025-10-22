Ślubowanie policjantów i mianowania na wyższe stopnie w garnizonie łódzkim Powrót Drukuj 31 października 2025 roku w łódzkim garnizonie Policji odbyło się uroczyste ślubowanie 58 nowych funkcjonariuszy. W szeregi Policji wstąpiło 27 kobiet i 31 mężczyzn, którzy złożyli rotę ślubowania, zobowiązując się do wiernej służby Narodowi Polskiemu, przestrzegania prawa oraz gotowości poświęcenia życia w obronie bezpieczeństwa obywateli i państwa. W trakcie tej samej uroczystości odbyły się również mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Uroczystość miała miejsce na terenie Oddziału Prewencji w Łodzi przy ulicy Pienistej 71 i zgromadziła kadrę kierowniczą łódzkiego garnizonu, nowo przyjętych funkcjonariuszy, awansowanych policjantów oraz zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli m.in.: w imieniu Pani Marszałek Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej- Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli – Pan Ryszard Wiśniewski, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi – Pan Dariusz Dziurka, Naczelnik Zarządu CBŚP w Łodzi podinsp. Tomasz Chorzewski, Naczelnika Zarządu CBZC w Łodzi – podinsp . Piotr Łapaciński, Naczelnik Wydziału BSWP w Łodzi – nadkom. Jacek Pietrzyk, Vice Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Łódzkiego – asp.szt. Robert Kołodziejczyk, Przewodnicząca Łódzkiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji Pani Anetta Radońska-Dubielak, Przewodnicząca Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, Członek Rady Historycznej KGP i Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, oraz przedstawiciele szkół mundurowych z terenu województwa Łódzkiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele kierownictwa łódzkiego garnizonu policji, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Jarosław Rybka i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp . Adam Jurek.

Dowódca uroczystości złożył meldunek przybyłemu na miejsce zbiórki - Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi, następnie odtworzono Hymn Rzeczypospolitej Polskiej i powitano przybyłych gości. Poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wystąpił przed front pododdziału ślubujących policjantów, po czym nastąpił podniosły moment złożenia słów Roty ślubowania, nowo przyjęci funkcjonariusze powtórzyli słowa przysięgi, deklarując gotowość służby społeczeństwu i Ojczyźnie.

W dalszej części Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręczył rozkazy mianowania na wyższe stopnie służbowe, 21 funkcjonariuszy na stopień sierżanta oraz 8 policjantów na stopień młodszego aspiranta. Podczas przemówienia Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak zwrócił się do nowo przyjętych policjantów, podkreślając, że ślubowanie to uroczysty moment i fundament dalszej służby, który zobowiązuje nie tylko wobec przełożonych, ale przede wszystkim wobec obywateli. Zwracając się do awansowanych funkcjonariuszy, podkreślił: „Wasze awanse to rezultat ciężkiej pracy, dyscypliny i odpowiedzialności. To także sygnał, że wasza dotychczasowa służba została zauważona i doceniona.”

Nowoprzyjętym policjantom, ich rodzinom oraz awansowanym funkcjonariuszom życzymy sukcesów, wytrwałości i satysfakcji z pełnienia służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa łódzkiego.