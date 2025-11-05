Mobilna Platforma Kryminalistyczna dla policjantów z KWP w Łodzi Powrót Drukuj 12 listopada 2025 roku, odbyło się uroczyste przekazanie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi, która umożliwia szybkie prowadzenie analiz badań kryminalistycznych bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Nowoczesny sprzęt znacząco usprawni realizację ustawowych zadań Policji, zwiększając mobilność i efektywność działań policyjnych techników i ekspertów kryminalistyki. Projekt został finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W środę, 12 listopada 2025 roku, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, odbyło się oficjalne przekazanie Mobilnej Platformy Kryminalistycznej. Sprzęt został przekazany na mocy umowy porozumienia w sprawie użyczenia z rąk mł.insp. Pawła Bańkowskiego Zastępcy Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz mł.insp . Piotra Trojanowskiego Naczelnika Wydziału Ogólnego Biura Kryminalnego KGP na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp . Arkadiusza Sylwestrzaka.

Projekt został finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Liderem konsorcjum była Politechnika Warszawska – Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, a partnerami Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. oraz firma HAGMED. Całkowity koszt realizacji wyniósł 10 248 779,42 złotych, w całości sfinansowany ze środków NCBR.

W oficjalnym przekazaniu wzięli udział również: przedstawiciel firmy HAGMED Pan Piotr Szuflita, przedstawiciele Wojskowych zakładów Łączności Nr 1 S.A. Pani Ewa Wiącek i Pan Marek Majewski, kierownik projektu dr hab. i nż. Jedrzej Mączak, wykonawcy projektu dr inż . Marci Jasiński, mgr inż . Krzysztof Ćwik oraz mgr inż. Wojciech Ceglarski,a także dr inż . Zbigniew Wawrzyniak reprezentujący Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab . Krzysztofa Zaremba

Mobilna platforma kryminalistyczna będzie użytkowana przez policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. Przy jej wykorzystaniu funkcjonariusze na miejscu zdarzenia, gdzie miała miejsce katastrofa czy zdarzenie terrorystyczne, będą badać i analizować zebrany materiał dowodowy, aby w szybki sposób identyfikować sprawców takiego zdarzenia.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna to w pełni wyposażone mobilne laboratorium kryminalistyczne, umieszczone w rozkładanym 20-stopowym kontenerze. Składa się z sześciu wyspecjalizowanych modułów umożliwiających m.in .:

dokumentowanie miejsca zdarzenia z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D i fotografii lotniczej (dron),

badania biologiczne i uzyskanie profilu DNA sprawcy lub ofiary bezpośrednio na miejscu zdarzenia,

badania daktyloskopijne z możliwością przesyłania wyników do baz danych (AFIS),

analizę zabezpieczonych telefonów komórkowych,

analizę nagrań z monitoringu (IDEMIA),

rekonstrukcję przebiegu zdarzenia na podstawie danych balistycznych.

Zadaniem platformy jest wsparcie grup śledczych podczas oględzin rozległych i skomplikowanych miejsc zdarzeń, szczególnie w sytuacjach takich jak katastrofy czy ataki terrorystyczne. Laboratorium umożliwia szybkie wstępne badania materiału dowodowego w terenie, bez konieczności natychmiastowego transportu próbek do stacjonarnych laboratoriów. Platforma wyposażona jest w autonomiczny system zasilania, agregat prądotwórczy, układ podtrzymania napięcia oraz system samopoziomowania i klimatyzacji, co pozwala na jej funkcjonowanie w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych. Może być transportowana drogą lądową, morską i powietrzną. Czas potrzebny na rozłożenie i przygotowanie jej do pracy to jedynie 15 minut, więc jest to absolutnie dynamiczne narzędzie mogące być wykorzystywane na miejscach zdarzeń wymagających przeprowadzenia różnego rodzaju badań kryminalistycznych.

Mobilna Platforma Kryminalistyczna to kolejny krok w kierunku unowocześnienia zaplecza technicznego Policji i podniesienia skuteczności działań dochodzeniowo-śledczych.