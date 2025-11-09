Kolejne narkotyki zabezpieczone przez Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nie ustają w walce z przestępczością narkotykową. Tym razem efektem ich pracy jest zabezpieczone prawie 1,5 kilograma narkotyków. Zatrzymany w sprawie 26-letni mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi kolejny raz skutecznie uderzyli w przestępczość narkotykową. W wyniku działań zatrzymali 26-letniego mężczyznę. 12 listopada 2025 roku, realizując wcześniejsze ustalenia podjęli próbę zatrzymania na ulicy Chłopskiej w Łodzi kierowcy BMW. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna może posiadać narkotyki. Kierowca pomimo użycia przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli i kontynuował jazdę uciekając uliczkami osiedla. Pojazd został zatrzymany przez kryminalnych na ulicy Koprowej. Kierowcą BMW okazał się 26-letni mężczyzna, który jak wynikało z policyjnych baz kierował samochodem pomimo podwójnego zakazu sądowego. Policjanci w aucie wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. W samochodzie nie znaleźli żadnych substancji zabronionych prawem, jednak nie dali się zwieść i mężczyźnie przeprowadzono wstępne badanie na zawartość narkotyków w organizmie. Wynik testu potwierdził, że 26-latek kierował pod wpływem marihuany. Został zatrzymany. Następnie policjanci przeszukali zajmowane przez niego mieszkania. W pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli łącznie ponad 933 gramy mefedronu oraz ponad 563 gramy marihuany. Teraz zostaną one poddane szczegółowym analizom i badaniom. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających. Nie uniknie również odpowiedzialności za kierowanie pod wpływem środka odurzającego, kierowania pojazdem pomimo orzeczenia przez sąd podwójnego zakazu prowadzenia pojazdów oraz za niezatrzymanie się do kontroli. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty wystąpiła z wnioskeim o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące 26-latek spędzi za kratami.