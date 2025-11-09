Odpowiedzą za rozbój na 45-latku Powrót Drukuj Łódzcy policjanci zatrzymali 38 i 26-latka, odpowiedzialnych za rozbój, do których doszło na Bałutach 4 listopada 2025 roku. Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty, a za popełnione przez nich przestępstwo grozi im kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt.

Cała sytuacja miała miejsce około godziny 4:30 na ulicy Wawelskiej w Łodzi. Wracającego tamtędy do domu 45-latka zaczepiło dwóch nieznanych mu mężczyzn. Zapytali, czy ma może papierosa, a kiedy usłyszeli przeczącą odpowiedź jeden z nich wyciągnął gaz pieprzowy i psiknął w jego stronę. Zaatakowany mężczyzna zaczął uciekać, ale agresorzy dogonili go, przewrócili i zaczęli kopać po całym ciele. W pewnym momencie zabrali mu torbę, w której miał portfel z kartą bankomatową, dokumentami i pieniędzmi i uciekli. Wtedy mężczyzna zadzwonił na policję.

Patrolowcy ze śródmiejskiego komisariatu, którzy przyjechali na miejsce, przeszukali okolicę i niedaleko miejsca zdarzenia znaleźli porzuconą torbę. Pokrzywdzony stwierdził, że brakuje w niej gotówki, którą miał w portfelu (około 200 złotych) oraz karty płatniczej.

Dalej tą sprawą zajęli się śledczy z V Komisariatu Policji łódzkiej komendy, którzy z dużą determinacją przystąpili do jej rozwiązania. Dzięki żmudnej i wytrwałej pracy, analizie zebranego materiału dowodowego, a w szczególności zapisu z kamer monitoringu ustalili oni dane sprawców i adresy ich przebywania. Jak się okazało byli to notowani wcześniej 38 i 26-latek.

Kryminalni z bałuckiego komisariatu zatrzymali ich 12 listopada 2025 roku w pobliżu ich miejsc zamieszkania. Obaj usłyszeli już zarzut rozboju, za co może im grozić kara nawet 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia przychylił się do wniosku Prokuratora i zastosował wobec nich tymczasowy areszt na 3 miesiące.

Czynności w tej sprawie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Bałuty, prowadzą śledczy z V Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.