Szeroko zakrojona akcja antykorupcyjna – dziesięć osób zatrzymanych, zabezpieczono liczne dowody Powrót Drukuj 25 listopada 2025 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi, przy wsparciu policjantów służby kryminalnej z innych komórek KWP oraz z jedenastu jednostek KMP i KPP garnizonu łódzkiego, przeprowadzili działania wymierzone w korupcję urzędniczą. Zatrzymano dziesięć osób i przeprowadzono przeszukania w 30 lokalizacjach. W wyniku intensywnych działań oraz na podstawie postanowień wydanych przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu policjanci przeprowadzili skoordynowaną akcję, której celem było zatrzymanie osób podejrzanych o poważne nadużycia związane ze sprawowaną funkcją i sprzedajność urzędniczą.

Podczas działań zatrzymano sześciu urzędników samorządowych z terenu powiatu pajęczańskiego oraz dwóch przedsiębiorców. Wśród zatrzymanych znalazło się również dwóch funkcjonariuszy. Ich zatrzymanie jest efektem ścisłej współpracy policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji, którzy wspólnie realizują działania mające na celu eliminowanie wszelkich patologii z szeregów formacji. Podkreślamy stanowczo, że w Policji nie ma miejsca dla osób łamiących prawo ani dla funkcjonariuszy, którzy nadużywają zaufania publicznego. Formacja konsekwentnie „czyści własne szeregi” i reaguje na każdy sygnał mogący wskazywać na naruszenia etyki zawodowej lub przepisów prawa. Zatrzymanie dwóch funkcjonariuszy jest dowodem na to, że nie ma taryfy ulgowej, a wszystkie osoby, które dopuszczają się nielegalnych działań, poniosą pełną odpowiedzialność.

W 30 miejscach związanych z podejrzanymi policjanci przeprowadzili przeszukania, podczas których ujawniono i zabezpieczono obszerną dokumentację administracyjną, a także telefony komórkowe, akta osobowe urzędników, kopie danych komputerowych oraz inne nośniki danych mogące stanowić dowody w sprawie. Na poczet grożących kar oraz ewentualnych roszczeń majątkowych zabezpieczono także środki finansowe.

Przeprowadzona operacja jest kolejnym dowodem na to, że Policja konsekwentnie i zdecydowanie reaguje na wszelkie przejawy korupcji, zwłaszcza w obszarze administracji publicznej, gdzie nadużycia podważają zaufanie społeczne i godzą w interes publiczny. Skala działań oraz zabezpieczone materiały świadczą o determinacji służb w walce z przestępczością korupcyjną. Postępowanie trwa, a śledczy zapowiadają dalsze czynności zmierzające do pełnego wyjaśnienia mechanizmów i zakresu ujawnionych nieprawidłowości.

/nadkom. Aneta Sobieraj/