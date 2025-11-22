Dzięki współpracy łódzkich i małopolskich policjantów dwóch podejrzanych w sprawie zabójstwa trafiło do aresztu Powrót Drukuj Dzięki szybkiej wymianie informacji pomiędzy policjantami z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, doszło do zatrzymania niebezpiecznych przestępców, z których jeden był podejrzany o zabójstwo łodzianina.

W czwartek, 20 listopada 2025 roku, przed godz. 22:00, policjanci z VII Komisariatu Policji w Łodzi zostali wysłani na ulicę Myśliwską, gdzie miało dojść do głośnej awantury w jednym z mieszkań. Po przyjeździe na miejsce stróże prawa zauważyli leżącego nieprzytomnego mężczyznę w kałuży krwi. Natychmiast na miejsce wezwany został Zespół Ratownictwa Medycznego. Do czasu przyjazdu medyków funkcjonariusze prowadzili resuscytację. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Jak się okazało do 51-latka przyszło dwóch znajomych- początkowo rozmawiali przy wysokoprocentowych trunkach. Jednak spotkanie towarzyskie przerodziło się w awanturę, w trakcie której jeden z „gości” zaatakował mężczyznę maczetą. Drugi z nich przyglądał się całej sytuacji. Kobiecie, która była obecna w mieszkaniu zagrożono, że jeśli wezwie Policję czeka ją taki sam los.

Na miejscu przestępstwa policjanci z Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi przeprowadzili szereg czynności i ustaleń. Przy udziale technika kryminalistyki zabezpieczyli ślady zbrodni. Skrupulatna analiza zebranego materiału dowodowego prowadzona m.in. przez funkcjonariuszy z Wydziału Techniki Operacyjnej oraz Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, pozwoliły na wstępne wytypowanie możliwego sprawcy zabójstwa oraz osoby, która mu towarzyszyła.

Do zatrzymania mężczyzn doszło w sobotę tj. 22 listopada 2025 roku po tym, jak policjanci z Łodzi przekazali stróżom prawa z Krakowa i Wieliczki informacje, że 39 i 46- latek przebywają na ich terenie. Dzięki dobremu rozpoznaniu i ustaleniom funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce bardzo szybko wytypowali miejsce przebywania sprawcy zabójstwa. Po godzinie 8:00 funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie zatrzymali 39-latka, który ukrył się w mieszkaniu swojej matki. W tym samym dniu kryminalni z łódzkiej komendy z funkcjonariuszami z VII Komisariatu Policji w Łodzi przy asyście policjantów z VI Komisariatu Policji w Krakowie, zatrzymali drugiego z podejrzanych, który nie udzielił pomocy pokrzywdzonemu znajdującemu się w sytuacji zagrażającej bezpośredniemu niebezpieczeństwu utraty życia na skutek dokonanego na jego szkodę przestępstwa.

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z VII Komisariatu Policji w Łodzi, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź – Górna. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

aspirant Kamila Sowińska

Filmy przedstawiają zatrzymania podejrzanych przez łódzkich i małopolskich funkcjonariuszy.

Film Zatrzymanie podejrzanego przez policjantów. Opis filmu: Zatrzymanie podejrzanego przez policjantów. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymanie podejrzanego przez policjantów. (format mp4 - rozmiar 30.82 MB)