Szczęśliwy finał poszukiwań

Wieluńscy policjanci prowadzili poszukiwania za 81-letnim mieszkańcem gminy Osjaków. Z uwagi na wiek mężczyzny istniało realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Senior został szczęśliwie odnaleziony. Zaginionego zlokalizowała załoga śmigłowca z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

7 grudnia 2025 roku wieluńscy policjanci zostali powiadomieni o zaginięciu  81-letniego mieszkańca gminy Osjaków. Mężczyzna  w tym dniu około godziny 12.30 wyszedł z domu na spacer do pobliskiego lasu i nie powrócił. Po dłuższej nieobecności zaniepokojona rodzina zgłosiła funkcjonariuszom zaginiecie mężczyzny. Natychmiast przy wsparciu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu oraz druhów ochotników rozpoczęto  szeroko zakrojone  działania poszukiwawcze. Sprawdzano okoliczne tereny leśne, pola, rejony stawów.  Dzisiaj ( 8 grudnia 2025 roku) do działań zaangażowano również śmigłowiec z Komendy Wojewódzkiej Policji  w Łodzi . Wsparcie z powietrza pozwoliło na szybkie przeszukanie rozległych i trudno dostępnych obszarów leśnych. Podczas jednego z przelotów załoga śmigłowca wypatrzyła zaginionego na obszarze leśnym w miejscowości Krzętle. Informacja natychmiast trafiła do naziemnych patroli, które dotarły do seniora i natychmiast udzieliły mu pierwszej pomocy. Mężczyzna był przytomny ale wyziębiony, dlatego natychmiast na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Dziękujemy wszystkim służbom i osobom  za zaangażowanie w poszukiwania. 

Apelujemy, aby wzmóc czujność nad osobami, za które jesteśmy odpowiedzialni, szczególnie tymi, które ze względu na wiek czy różne schorzenia mogą znaleźć się w niebezpieczeństwie. Podczas poszukiwań czas odgrywa kluczową rolę, a każda minuta jest na wagę złota, jeśli w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia. Nie czekajmy z informowaniem służb, aż zapadnie zmrok. Zaginięcie osób starszych czy też schorowanych, często w niesprzyjających warunkach pogodowych, może stanowić ogromne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. 

aspirant sztabowy Katarzyna Grela

