Policjanci zlikwidowali nielegalną plantację i przejęli 30 kilogramów narkotyków Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Łasku, ujawnili nielegalną plantację konopi oraz zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Do sprawy kryminalni zatrzymali 33-letniego mężczyznę i 32-letnią kobietę. Za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, dzięki doskonałemu rozpoznaniu środowiska oraz konsekwentnej pracy, przeprowadzili kolejne uderzenie w ten proceder na terenie województwa łódzkiego.

Do realizacji doszło 9 grudnia 2025 roku na terenie Łasku. W piwnicy domu jednorodzinnego funkcjonariusze odkryli specjalnie przystosowane pomieszczenie służące do nielegalnej uprawy konopi innych niż włókniste. Znajdowało się tam specjalistyczne oświetlenie, system wentylacji oraz nawozy wspomagające wzrost roślin. Podczas działań policjanci zabezpieczyli 19 roślin w różnych fazach rozwoju oraz 30 kilogramów suszu przygotowanego do dalszego przetwarzania. Zabezpieczono również wagi elektroniczne, telefony komórkowe, zgrzewarkę próżniową oraz blisko 45 000 złotych w gotówce.

Zatrzymani to mieszkańcy powiatu łaskiego. 33-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty wytwarzania, przetwarzania i przerabiania środków odurzających w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także uprawy konopi innych niż włókniste w znacznej ilości. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny tymczasowy areszt. Grozi im kara pozbawienia wolności do 20 lat.

Realizacja ta po raz kolejny pokazuje, że zwalczanie przestępczości narkotykowej pozostaje jednym z priorytetów Policji. Każda zlikwidowana plantacja to ograniczenie dostępu do środków odurzających i zdecydowana walka z nielegalnym procederem.

młodszy aspirant Bartłomiej Kozłowski

Film Policjanci zlikwidowali nielegalną plantację i przejęli 30 kg narkotyków Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.