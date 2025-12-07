Pół godziny rozmowy, która uratowała życie Powrót Drukuj Jedna rozmowa telefoniczna i równoległe działania policjantów pozwoliły zapobiec tragedii. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku przez blisko pół godziny pozostawał w kontakcie z 62-letnim mężczyzną znajdującym się w kryzysie emocjonalnym. Spokojna, konsekwentna rozmowa oraz szybka reakcja funkcjonariuszy w terenie sprawiły, że pomoc dotarła na czas, a mężczyzna został objęty specjalistyczną opieką.

12 grudnia, około godziny 13.00, do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zgłosiła się zaniepokojona kobieta. Poinformowała, że jej mąż przekazał jej wcześniej, iż znajduje się w złym stanie psychicznym i istnieje realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Mężczyzna rano wyszedł do pracy, jednak tam nie dotarł, a rodzina zaczęła otrzymywać niepokojące sygnały.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku – aspirant sztabowy Paweł Kubasiak – natychmiast podjął działania. Udało mu się nawiązać kontakt telefoniczny z mężczyzną. Rozmowa trwała blisko pół godziny. W tym czasie policjant, zachowując spokój i pełne skupienie, prowadził rozmowę w taki sposób, aby uspokoić rozmówcę, zdobyć jego zaufanie i jednocześnie ustalić miejsce jego pobytu.

Równolegle do rozmowy dyżurny kierował policyjne patrole we wskazane rejony. W trakcie kontaktu telefonicznego ustalono, że mężczyzna znajduje się na terenie powiatu piotrkowskiego. Informacje te zostały natychmiast przekazane, co pozwoliło na szybkie i skuteczne działania funkcjonariuszy.

Dzięki skoordynowanej pracy policjantów oraz zaangażowaniu rodziny 62-latek został odnaleziony i otrzymał niezbędną pomoc. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został przekazany ratownikom, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie trafił pod specjalistyczną opiekę.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, jak ogromną rolę w policyjnej służbie odgrywa praca dyżurnego – często niewidoczna, prowadzona w ciszy policyjnej dyżurki, ale mająca bezpośredni wpływ na ludzkie życie. Opanowanie, doświadczenie i empatia funkcjonariusza po drugiej stronie słuchawki mogą mieć decydujące znaczenie.

Policjanci przypominają, że w sytuacjach kryzysowych nigdy nie jesteśmy sami. Warto szukać wsparcia i nie bać się prosić o pomoc – zarówno bliskich, jak i odpowiednich służb. Jeśli zauważysz, że ktoś z twojego otoczenia potrzebuje pomocy, nie zwlekaj – szybka reakcja może uratować życie.

aspirant Dariusz Kaczmarek