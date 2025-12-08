Tymczasowy areszt dla 44-latka za nękanie i groźby Powrót Drukuj Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie będąc w czasie wolnym od służby, natychmiast zareagował na zgłoszenie 25-letniej kobiety i poinformował o sytuacji dyżurnego. Były partner kobiety śledził ją oraz towarzyszącego jej mężczyznę, a następnie zablokował im drogę swoim samochodem. Następnie mając na sobie kominiarkę ruszył w ich stronę, trzymając w ręku nóż. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym, a za swoje czyny może ponieść kare nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

„Niezależnie od czasu i miejsca policjantem jest się zawsze”. Udowodnił to policjant z Wydziału Kryminalnego, który 11 grudnia 2025 roku, będąc w czasie wolnym od służby, otrzymał telefoniczną informację, że za 25-latką i jej chłopakiem jechał pojazd, którego kierującym był jej były partner. Kobieta obawiając się o własne życie i zdrowie zadzwoniła do policjanta. Funkcjonariusz powiadomił oficera dyżurnego oraz pojechał we wskazane miejsce oczekując na przyjazd patrolu. W rozmowie z 25-latką policjanci ustalili, że jej były partner, z którym miała konflikt jechał za nią i jej kolegą. W pewnym momencie zastawił swoim samochodem drogę i ubrany w kominiarkę szedł w ich kierunku trzymając nóż w ręku. Mężczyzna widząc wychodzącego z samochodu 22-latka odjechał z miejsca. Mundurowi skrupulatnie szukali agresora. Do działań zaangażowano kryminalnych, którzy następnego dnia w godzinach porannych zatrzymali 44-latka. Podczas przeszukania osobowej Mazdy, którą się poruszał policjanci znaleźli na siedzeniu pasażera nóż oraz kominiarkę. Ustalono również, że wobec 44-latka aktualnie prowadzone są postępowania o podobne przestępstwa. Po zebraniu materiału dowodowego przez śledczych mężczyzna 12 grudnia 2025 roku został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty nękania i stosowani gróźb karalnych. Sąd analizując zebrane dowody, przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec 44-letniego mieszkańca powiatu wieruszowskiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

st. asp . Piotr Siemicki

Film VN20251215_092411.mp4 Opis filmu: film przedstawiający czynności z zatrzymanym. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VN20251215_092411.mp4 (format mp4 - rozmiar 11.59 MB)