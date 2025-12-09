Policyjne pomaganie przez świąteczne koncertowanie - wyjątkowy koncert w Pawelanie już za nami Powrót Drukuj W niedzielę w sali koncertowo-balowej Pawelana w Pabianicach odbył się wyjątkowy, pełen wzruszeń i przedświątecznej atmosfery koncert pn. „Policyjne pomaganie przez świąteczne koncertowanie”. Wydarzenie zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Pabianicach i Hotel Fabryka Wełny połączyło muzyczne emocje z realną pomocą najmłodszym.

14 grudnia 2025 roku o godzinie 13.00 w sali koncertowo-balowej Pawelana w Pabianicach rozpoczęło się długo wyczekiwane wydarzenie. W murach zrewitalizowanej hali elektrowni, która ponad 120 lat temu stanowiła część pabianickiej fabryki włókienniczej stanęła scena, na której pojawili się muzycy z Nieetatowej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Koncert poprowadziły funkcjonariuszki z pabianickiej komendy Policji: podkomisarz Agnieszka Jachimek i młodszy aspirant Marta Bączyk. Natomiast w niezwykłą podróż po świecie tradycyjnych kolęd, pastorałek oraz najpiękniejszych bożonarodzeniowych przebojów przenieśli publiczność policjanci grający pod batutą Kamila Streit-Wlaźlaka. Aranżacje przygotowane przez organizatorów inicjatywy stworzyły niepowtarzalny nastrój – pełen ciepła, radości i bliskości, tak charakterystycznych dla zbliżających się świąt.



W ten dzień wybrzmiały m.in. nostalgiczne i łagodne dźwięki Cichej nocy, kojące i melodyjne tony Lulajże Jezuniu oraz emocjonalne i sentymentalne Last Christmas. Wyjątkowym momentem koncertu był występ dzieci, które w utworze Gore Gwiazda Jezusowi poruszyły najdelikatniejsze struny serca i przeniosły widownię do świata cudów.

Bardzo ważnym elementem wydarzenia było wystąpienie Samanty. Dziewczynka poprzez recytację wiersza pt. "Choinka" Ludwika Jerzego Kerna ukazała moc świątecznego drzewka, przy którym spełniają się marzenia dzieci. Z kolei Julia pięknie zaprezentowała Wiersz na Boże Narodzenie Wojciecha Młynarskiego mówiący o prostocie, potrzebie otwarcia serc i dzieleniu się dobrem, podkreślając, że prawdziwa miłość i radość nie tkwią w materialnych dobrach, ale w szczerości, życzliwości i podaniu ręki drugiemu człowiekowi, przypominając o sensie świąt i potrzebie bycia dobrym dla innych. Wiele emocji podczas koncertu, zwłaszcza dla jego najmłodszych uczestników, wywołała interwencja Grincha. Zielony, zrzędliwy stwór początkowo był dość mocno naburmuszony, jednak po otrzymaniu specjalnego prezentu przyznał, że jest to wyjątkowy dzień, w którym nawet on nie chce czuć się samotny. Podczas bożonarodzeniowego koncertu dzieci wspólnie ubrały odblaskową choinkę, która stała się symbolem radości i bezpieczeństwa. Po zakończeniu wydarzenia została ustawiona przed Komendą Powiatową Policji w Pabianicach, przypominając wszystkim o magii świąt oraz o tym, jak ważne jest dbanie o widoczność na drogach zimą.



W tym dniu na widowni nie zabrakło znamienitych gości, a wśród nich znaleźli się: Arkadiusz Jaksa Starosta Pabianicki, Dobrosława Cybulska Radna Powiatu Pabianickiego, Katarzyna Cegiełka Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach, a także komendanci i funkcjonariusze z jednostek Policji garnizonu łódzkiego, reprezentanci instytucji współpracujących z naszą formacją oraz mieszkańcy naszego powiatu.

Wszyscy zgodnie podkreślali wyjątkowy charakter przedsięwzięcia, łączącego muzykę, dobroczynność i integrację lokalnej społeczności.

Na widowni obecni byli podopieczni i wychowawcy z Placówew Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach oraz darczyńcy, dzięki którym spełniły się marzenia dzieci zapisane w ich listach do Świętego Mikołaja. Obok koncertu najważniejszym elementem wydarzenia była bowiem akcja charytatywna skierowana właśnie do najmłodszych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ludzi o wielkich sercach, przygotowano i przekazano łącznie ponad 70 prezentów. Tuż przed koncertem do Pawelany wyruszył policyjny korowód świąteczny, który dostarczył upominki do sali koncertowej. Podczas uroczystej części wydarzenia dzieci odebrały je z rąk… Świętego Mikołaja. Radość, wzruszenie i szczere uśmiechy najmłodszych były najpiękniejszym podsumowaniem tej akcji.

Na zakończenie, Arkadiusz Janicz Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Porszewicach wraz z Zastępcą - Mariuszem Kędzierskim w podziękowaniu za organizację tej inicjatywy wręczyli młodszemu inspektorowi Sławomirowi Kłosowi Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach oraz Sylwii Raczyńskiej Dyrektor Hotelu Fabryka Wełny pamiątkowe Anioły Szczęścia.

Organizatorami wydarzenia były: Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, Fabryka Wełny Hotel & Spa oraz Pawelana – sala koncertowo-balowa. Natomiast wśród współorganizatorów znaleźli się: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, NSZZ Policjantów w Pabianicach, Ośrodek Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i koncertowym świętowaniu. Dzięki Państwa otwartości, życzliwości i gotowości do niesienia pomocy, te święta będą dla dzieci z Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach wyjątkowo radosne. Wyrazy wdzięczności kierujemy także do naszych lokalnych mediów, które objęli inicjatywę swoim patronatem. Dzięki temu nasze przedsięwzięcie dotarło do znacznie szerszego grona odbiorców.

podkom. Agnieszka Jachimek

