Policyjna wizyta pełna uśmiechu i bezpieczeństwa w Instytucie Zdrowia Matki Polki w Łodzi Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi odwiedzili małych pacjentów Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, niosąc ze sobą nie tylko świąteczną atmosferę, ale także ważne przesłanie dotyczące bezpieczeństwa na drodze.

Podczas wizyty swoją premierę miała wyjątkowa bajka „Skrzaty w krainie przepisów” specjalnie przygotowana przez sierżant Karolinę Łysio z KPP w Łowiczu. W przystępny, bajkowy, a zarazem świąteczny sposób najmłodsi mogli poznać podstawowe zasady ruchu drogowego, ucząc się, jak bezpiecznie poruszać się po drogach.

Po premierze bajki policjanci wspólnie z dziećmi oraz ich rodzicami ubrali choinkę w kolorowe odblaski. Świąteczne drzewko stało się nie tylko symbolem radości i nadziei, ale także bezpieczeństwa – każdy element dekoracji przypominał, jak ważna jest widoczność na drodze, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

Kolejnym, niezwykle wzruszającym punktem wizyty było odwiedzenie oddziałów szpitalnych. Policjanci, w towarzystwie policyjnej maskotki – Komisarza Błyska, spotkali się z dziećmi, które ze względu na stan zdrowia nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu głównym. Każdy mały pacjent otrzymał upominek oraz elementy odblaskowe. Odblaski trafiły również do personelu medycznego, opiekunów i rodziców, podkreślając, że bezpieczeństwo na drodze dotyczy nas wszystkich.

Spotkanie było pełne uśmiechów, wzruszeń i pozytywnej energii. Policjanci WRD KWP w Łodzi po raz kolejny pokazali, że ich służba to nie tylko dbanie o porządek na drogach, ale także empatia, zaangażowanie i budowanie relacji z najmłodszymi – nawet w tak trudnych miejscach, jak szpitalne oddziały.