Przestępczy duet w rękach łódzkich policjantów Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz bałuckiego komisariatu, zatrzymali 31- latka oraz jego 27- letniego kompana, podejrzanych o rozbój z bronią palną. Starszy ze sprawców grożąc sprzedawczyni jednego ze sklepów zażądał od pokrzywdzonej wydania pieniędzy. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 20 lat pozbawienia wolności. 31 - latkowi może grozić surowszy wymiar kary z uwagi na fakt, iż działał w warunkach tzw. recydywy.

25 listopada 2025 roku, policjanci z Wydziału Patrolowo - Wywiadowczego łódzkiej komendy, zostali wysłani na ulicę Olsztyńską, gdzie miało dojść do rozboju. Tego dnia po godzinie 21:00 zamaskowany mężczyzn wszedł do sklepu i podszedł bezpośrednio do sprzedawczyni. Grożąc bronią palną zażądał wydania pieniędzy. Drugi z mężczyzn w tym czasie był poza sklepem i obserwował czy nikt nie zbliża się w jego kierunku. Roztrzęsiona kobieta w ciąży spełniła żądanie agresora, a gdy tylko ten wyszedł natychmiast zaalarmowała policję. Łódzcy funkcjonariusze rozpoczęli intensywne działania zmierzające do wytypowania sprawców.

18 grudnia 2025 roku, policjanci z bałuckiego komisariatu pojechali na ulicę Kruczą, gdzie w jednym z wytypowanych przez nich mieszkań miał przebywać młodszy ze sprawców. Kompletnie zaskoczony 27- latek, został zatrzymany. W tym samym czasie kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pojechali na ulicę 6-Sierpnia, aby zatrzymać głównego przestępcę. Po krótkiej obserwacji zauważyli podejrzanego jak szedł chodnikiem- po chwili był w rękach stróżów prawa.

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty rozboju. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 20. Starszemu z nich grozi surowszy wymiar kary z uwagi na fakt, iż działał w warunkach tzw. recydywy.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty, zostali aresztowani przez sąd na najbliższe trzy miesiące.

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji łódzkiej komendy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Bałuty.

aspirant Kamila Sowińska