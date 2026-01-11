Wpadli na gorącym uczynku transakcji narkotykowej Powrót Drukuj 14 stycznia 2026 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, realizując czynności na ulicy Piotrkowskiej, zwrócili uwagę na dwóch mężczyzn stojących na chodniku. W pewnym momencie jeden z nich przekazał drugiemu papierową torbę, a odbiorca próbował wręczyć mu pieniądze. Taki przebieg zdarzenia wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy. Widząc nerwowe zachowanie mężczyzn podejrzewali, że może właśnie dochodzić do transakcji narkotykowej.

Policjanci natychmiast postanowili sprawdzić swoje przypuszczenia. Jak się okazało, w papierowej torbie znajdował się susz roślinny, który jak pokazało wstępne badanie był marihuaną oraz 10 elektronicznych papierosów z olejkiem THC. Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę w kwocie 2300 złotych, którą jeden z mężczyzn zamierzał przekazać w zamian za narkotyki. W związku z ujawnieniem substancji zabronionych policjanci przeszukali mężczyzn oraz ich miejsca zamieszkania. W mieszkaniu „sprzedawcy” znaleźli torby ze skrystalizowanymi i sproszkowanymi substancjami oraz tabletki. To był jednak dopiero początek. W jego miejscu pracy policjanci natrafili na prawdziwy narkotykowy arsenał. Zabezpieczono tam liczne torby foliowe z suszem roślinnym – łącznie prawie pół kilograma marihuany – a także torbę z ciemną masą plastyczną, ciastka i żelki z THC, grzyby halucynogenne oraz różnego rodzaju sproszkowane substancje, tabletki MDMA, 3 wagi elektroniczne, 46 e-papierosów z olejkami THC oraz słoik z olejkiem THC. Ponadto policjanci zabezpieczyli tam również grzybnię, która prawdopodobnie miała służyć do uprawy grzybów halucynogennych. Wstępne badania zabezpieczonych środków testerami narkotykowymi potwierdziły obecność m.in. kokainy, amfetaminy oraz MDMA. Łącznie podczas czynności policjanci ujawnili 1474 gramy brutto substancji odurzających i środków psychotropowych, 1809 tabletek MDMA, 46 elektronicznych papierosów z THC oraz zabezpieczyli około 10 tysięcy złotych, telefony komórkowe i wagi elektroniczne. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Jeden z nich odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz udzielanie ich celem uzyskania korzyści majątkowej. Za ten czyn może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. 16 stycznia 2026 roku sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec niego 3 miesięczny areszt. Natomiast drugi z 41-latków usłyszał zarzuty posiadania substancji odurzających za co może trafić za kraty nawet na 3 lata.

/ nadkom . Aneta Sobieraj/

