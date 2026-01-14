Nocą niszczył witryny sklepowe. Kryminalni zatrzymali sprawcę Powrót Drukuj W nocy rzucał kostką brukową w witryny i drzwi sklepowe, powodując straty oszacowane na blisko 40 tysięcy złotych. Dzięki skutecznym działaniom kryminalnych zatrzymany został 38-letni mieszkaniec Radomska, który odpowie za uszkodzenie mienia.

18 stycznia 2026 roku do radomszczańskiej komendy zgłosiło się dwóch pokrzywdzonych, którzy zauważyli uszkodzone witryny w swoich lokalach – lokalu gastronomicznym oraz gabinecie weterynaryjnym. Policjanci przyjęli zawiadomienia i wykonali na miejscach zdarzeń niezbędne czynności. Jak ustalili funkcjonariusze, do obu tych uszkodzeń doszło z 17 na 18 stycznia 2026 roku, około godziny 1. Sprawca, działając pod osłoną nocy, rzucał kostką brukową w witryny i drzwi sklepowe, po czym oddalał się z miejsca zdarzenia.

Sprawą zajęli się Radomszczańscy kryminalni, którzy rozpoczęli działania zmierzające do ustalenia sprawcy. Już następnego dnia, w poniedziałkowy poranek, policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Radomska.

W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że mężczyzna dopuścił się łącznie siedmiu uszkodzeń mienia. Dwa zdarzenia miały miejsce w nocy 18 stycznia, natomiast pozostałe na początku roku. We wszystkich przypadkach uszkadzane były witryny oraz drzwi sklepowe. Łączne straty oszacowano na blisko 40 tysięcy złotych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przyjęcie, że mężczyzna dopuścił się przestępstwa w warunkach wybryku chuligańskiego, co oznacza surowszą odpowiedzialność karną. 38-latkowi, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

aspirant Dariusz Kaczmarek

