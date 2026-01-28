Zatrzymany poszukiwany czterema listami gończymi w Strykowie. Próba ucieczki i czynna napaść na policjantów Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali w Strykowie 41-letniego mężczyznę poszukiwanego czterema listami gończymi oraz czterema postanowieniami o doprowadzeniu do odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za czynną napaść na policjantów.

Do zdarzenia doszło 2 lutego 2026 roku około godziny 21:00 przy ul. Cmentarnej w Strykowie, na terenie powiatu zgierskiego. Policjanci Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi, ustalili, że poszukiwany mieszkaniec powiatu łódzkiego wschodniego, może poruszać się pojazdem marki Ford Mondeo. Funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd zaparkowany przy jednej z posesji. Po chwili z terenu budynku wyszedł mężczyzna odpowiadający rysopisowi osoby poszukiwanej, który wsiadł do zaparkowanego w pobliżu Forda. Policjanci zablokowali mu drogę radiowozem i podjęli interwencję, informując, że są policjantami. Widząc to, mężczyzna uruchomił silnik, zablokował drzwi pojazdu i podjął próbę ucieczki, taranując policyjny radiowóz oraz uszkadzając zaparkowanego w sąsiedztwie Volkswagena należącego do osoby postronnej. W tym czasie jednemu z funkcjonariuszy udało się wsiąść do auta sprawcy przez tylne drzwi, odebrać kierującemu kluczyki i skutecznie zakończyć próbę ucieczki 41-latka. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci nie odnieśli obrażeń — uszkodzeniu uległy wyłącznie pojazdy.

Zatrzymany 41-latek był poszukiwany celem odbycia łącznej kary 8 lat i 11 miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże, kradzieże z włamaniem, niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz przestępstwa narkotykowe. Wstępne badanie wykazało, że mężczyzna kierował pojazdem pod wpływem substancji odurzających — amfetaminy oraz katyny. Oprócz odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności mężczyzna odpowie również za kolejne przestępstwa popełnione podczas interwencji, w tym czynną napaść na funkcjonariuszy Policji oraz za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem substancji odurzających, po potwierdzeniu tej okoliczności, wykonania stosownych badań i zasięgnięciu opinii biegłego.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających — kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

/ nadkom . Aneta Sobieraj/

Na filmie widać jak policjanci prowadzą zatrzymanego.