Funkcjonariusze KWP w Łodzi zabezpieczyli ponad 19 ton nielegalnego tytoniu Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi przejęli kontrabandę, gdzie uszczuplenie należności publicznoprawnej na szkodę Skarbu Państwa mogło wynieść ponad 22 mln zł. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat. Usłyszeli już zarzuty, odpowiedzą za oszustwa podatkowe. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

11 lutego 2026 roku około godziny 8:00 funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi pojechali do jednej z miejscowości na terenie powiatu pabianickiego, gdzie jak wynikało z posiadanych przez nich informacji, może dochodzić do nielegalnego przechowywania znacznych ilości wyrobów akcyzowych. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce zauważyli kobietę. Postanowili ją wylegitymować. W trakcie czynności mundurowi wyczuli charakterystyczną, silną woń tytoniu dochodzącą z jednego z zaparkowanych na nieogrodzonej posesji pojazdów. Policjanci postanowili sprawdzić wszystkie pojazdy, które były zapakowane na posesji. Ich przypuszczenia potwierdziły się. We wnętrzu trzech pojazdów dostawczych funkcjonariusze odnaleźli pudła kartonowe z zawartością suszu tytoniowego.

Łącznie policjanci zabezpieczyli 99 wielkogabarytowych kartonów z liśćmi suszu tytoniowego o łącznej wadze 19032 kilogramów. Uszczuplenie Skarbu Państwa w tym przypadku oszacowano na ponad 22 miliony złotych. W toku czynności policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 40 i 42 lat.

Obydwaj usłyszeli zarzuty dotyczące oszustwa podatkowego. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

mł. asp. Mateusz Piliński