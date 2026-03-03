Łódź o przyszłości młodych - konferencja prasowa „Przyszłość a Ty” Powrót Drukuj 10 marca 2026 roku w sali Łódzkiego Centrum Wydarzeń, w związku z włączeniem województwa łódzkiego do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjno-profilaktycznym „Przyszłość a Ty”, odbyła się konferencja prasowa inaugurująca to wydarzenie.

Program „Przyszłość a Ty” to inicjatywa skierowana do młodego pokolenia, której nadrzędnym celem jest kształtowanie odpowiedzialnych postaw społecznych, wzmacnianie młodzieży w dokonywaniu bezpiecznych i dojrzałych wyborów życiowych, a jego hasłem przewodnim jest zdanie „Młodzież jest mądrym i kreatywnym partnerem dorosłych w profilaktyce!”.

10 marca 2026 r w sali Łódzkiego Centrum Wydarzeń przy ulicy Zachodniej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa, której uroczystego otwarcia dokonał Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds . Edukacji Na Rzecz Bezpieczeństwa oraz twórca programu - „PaT” insp . w st. spocz. Grzegorz Jach, który przedstawił ideę programu w ujęciu ogólnopolskim oraz podkreślił znaczenie współpracy Policji z samorządem województwa w realizacji działań profilaktycznych. Zaprezentowane zostały założenia programu, planowane kierunki działań oraz rola partnerów instytucjonalnych.

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele instytucji oświatowych oraz podmiotów współpracujących przy realizacji programu: Pani Dorota Ryl Wojewoda Łódzki, Pani Joanna Skrzydlewska Marszałek Województwa Łódzkiego, nadinsp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, mł. insp. Mariusz Siejka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, mł. insp. Mariusz Ślimiński Komendant Miejski Policji w Łodzi, Pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka Wiceprezydent Miasta Łodzi, Pan Janusz Brzozowski Łódzki Kurator Oświaty, Pani Kamila Dudkiewicz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pan Jakub Petera Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pan Patryk Kuśmierski Wojewódzki Koordynator PaT, Pani Elżbieta Płaszczyk Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Pani Barbara Furman - Słodka.

Program PaT jest trzecim etapem inicjatywy realizowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendę Główną Policji (w ramach programu „Razem bezpieczniej”), Ministerstwo Edukacji Narodowej (w ramach programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”), Rzecznika Praw Dziecka, a także samorządy, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz wielu innych partnerów.

Program ten powstał w 2006 roku, jako odpowiedź na potrzebę budowania relacji z młodzieżą poprzez edukację, kulturę i wspólne działanie. Do roku 2016 w PaT zaangażowanych było około pół miliona osób na terenie całego kraju. W 2015 roku w X Jubileuszowym „Przystanku PaT” na Stadionie Narodowym w Warszawie wzięło udział jedenaście tysięcy młodych ludzi promujących modę na życie wolne od przemocy i uzależnień. Od tamtej pory program ewoluował przyjmując nazwę „Przyszłość a Ty".

To właśnie w użytym słowie "przyszłość" mieści się w zasadzie wszystko to co jest adresowane do młodzieży - wybiega ono daleko poza ramy profilaktyki, nauki oraz rozwijania kompetencji społecznych. Ideą programu "Przyszłość a Ty" jest, aby poprzez wspólne działanie, młody człowiek mógł odnajdywać sens, zrozumienie i akceptację innych, realizował potrzebę wspólnoty, ale przede wszystkim rozwijał siebie samego unikając pułapek współczesnego świata.

Program zakłada ścisłą współpracę z samorządem terytorialnym oraz środowiskiem oświatowym, a jego skuteczność uzależniona jest od właściwego przygotowania struktur lokalnych oraz wyznaczenia osób odpowiedzialnych za koordynację przedsięwzięcia.

/Izabela Dalecka/