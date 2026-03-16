Policjanci zabezpieczyli prawie 1,5 kilograma narkotyków Powrót Drukuj Łowiccy kryminalni realizując działania mające na celu zwalczanie przestępczości narkotykowej zabezpieczyli prawie 1,5 kilograma amfetaminy o czarnorynkowej wartości prawie 80 tysięcy złotych. 50-latek zatrzymany w tej sprawie został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu ustalili osoby mogące posiadać substancje zabronione. 23 marca 2026 roku weszli na jedną z łowickich posesji. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz całej posesji znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środki odurzające. Narkotyki były ukryte w różnych miejscach, m.in. w lodówce, znaczna część była zakopana w ziemi. Do działań był wykorzystany przewodnik z psem służbowym specjalnie wyszkolony do wyszukiwania narkotyków. Kryminalni zabezpieczyli łącznie prawie 1,5 kilograma brutto amfetaminy oraz 15 gramów marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to prawie 80 tysięcy złotych. W tej sprawie 43-latkowi z Łowicza śledczy przedstawili zarzut posiadania 15 gramów marihuany, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast prokuratorski zarzut posiadania znacznej ilości substancji zabronionych usłyszał 50-letni mieszkaniec Łowicza. Jest znany policji z wcześniejszych konfliktów z prawem. 50-latek na wniosek prokuratora, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Łowiczu.

nadkom. Urszula Szymczak

Film VID-20260326-WA0011.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID-20260326-WA0011.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.29 MB)