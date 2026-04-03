Uroczystość łącząca służbę, pamięć i uhonorowanie zasług Powrót Drukuj 10 kwietnia 2026 roku odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy garnizonu łódzkiego oraz upamiętnienia 86. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. W trakcie uroczystości nastąpiło również wręczenie wyjątkowego odznaczenia oraz symboliczne przekazanie nowych pojazdów służbowych.

10 kwietnia 2026 roku o godzinie 11:00 na Placu przed Aleją Dębów na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 126 nowych funkcjonariuszy.

Dowódca uroczystości złożył meldunek przybyłemu na miejsce zbiórki Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp. Arkadiuszowi Sylwestrzakowi. Następnie odtworzono Hymn RP i przywitano przybyłych gości i uczestników uroczystości.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Dyrektor Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego- Pan Marcin Szmaja, Zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli w Urzędzie Marszałkowskim - Pan Ryszard Wiśniewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Departamentu Prezydenta Miasta Łodzi- Pan Dariusz Dziurka, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi -ksiądz porucznik Jacek Syjud, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi - Pan Jarosław Olbrychowski, Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. łódzkiego – mł. insp. Krzysztof Balcer, Przewodniczący Organizacji Województwa Łódzkiego Związku Zawodowego Policyjna Solidarność – asp. Sebastian Kowalski, Przewodnicząca Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego Pracowników Policji – Barbara Dąbrowska, Sekretarz Związku Zawodowego Pracowników MSWIA w KWP w Łodzi - Michał Bienias

W uroczystości wzięli również udział Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp ektor Mariusza Siejka oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi inspektor Anita Tim – Warchał, kadra kierownicza województwa łódzkiego, Panie i Panowie Komendanci oraz zastępcy Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrosrystycznego Policji w Łodzi, przedstawiciele Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wydziału Biura Spraw Wewnętrznych Policji, przedstawiciele Grup rekonstrukcyjnych Policji Państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej.

Rotę ślubowania wypowiedziało 76 policjantów i 50 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach Policji naszego garnizonu. To pierwsze przyjęcie do służby w tym roku. Kolejne zaplanowano na 9 lipca, 16 września, 17 listopada oraz 30 grudnia 2026 roku.

Podczas uroczystości nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi wręczył odznaczenie ,,100-lecia kobiet w Policji’’ inspektor Anicie Tim-Warchał Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki. Wyróżnieni odznaką ,,Za zasługi dla KWP w Łodzi’’ zostali również pracownicy cywilni Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: Pani Elżbieta Walaszczyk, Ewa Derehajło -Stasiak, Małgorzata Oberle oraz Pan Robert Nosarzewski.

Kolejnym punktem apelu było symboliczne przekazanie kluczyków do nowych pojazdów służbowych. Flotę naszego garnizonu zasiliło 7 nowych radiowozów, w tym 3 w wersji nieoznakowanej. Nowe pojazdy KIA Sportage otrzymują funkcjonariusze z KPP w Tomaszowie Mazowieckim, KPP w Łęczycy oraz Wydziału dw z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi natomiast radiowozy Volkswagen Caddy zasili Komendę Miejską Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowe Policji w Sieradzu, Pabianicach i Tomaszowie Mazowieckim.

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp . Arkadiusz Sylwestrzak w swoim przemówieniu podkreślił, że dzisiejsze wydarzenia pokazują, że tradycja i nowoczesność idą w parze, a pamięć o przeszłości stanowi fundament dla budowania bezpiecznej przyszłości. Pogratulował szczególnie wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom, życząc bezpiecznej służby, niegasnącej motywacji i odwagi, która prowadzi do podejmowania właściwych decyzji.

Następnie wybrzmiał Apel Pamięci, a wyjątkowy jej charakter i oprawę ceremonialną podkreśliła salwa honorowa w wykonaniu Kompanii Honorowej KWP w Łodzi. O oprawę muzyczną uroczystości zadbała Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Na koniec ceremonii nastąpiło symboliczne złożenie wieńca i zapalenie zniacza upamiętniające 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Nowo przyjętym koleżankom i kolegom ich rodzinom oraz odznaczonym życzymy sukcesów, wytrwałości w służbie.

