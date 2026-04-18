Policjanci z Łodzi błyszczą na Pucharze Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu Powrót Drukuj Łódzcy policjanci odnieśli znaczące sukcesy podczas Pucharu Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu w Rusinowie, zdobywając łącznie 18 medali, w tym aż 9 złotych. Wśród 130 zawodników z całego kraju policjanci z łódzkiego garnizonu wchodzący w skład drużyny Reprezentacji Polskiej Policji w sztukach walki potwierdzili wysoki poziom sportowy.

W miniony weekend w Rusinowie odbył się Puchar Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, który zgromadził 130 reprezentantów różnych formacji mundurowych z całego kraju. Zawody rozegrano pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu w trzech formułach: pointfighting, kick light oraz K1 Rules.

Nasz garnizon reprezentowało sześciu funkcjonariuszy, wchodzących w skład 18-osobowej drużyny Reprezentacji Polskiej Policji w sportach walki. Łódzcy policjanci zaprezentowali się znakomicie, zdobywając łącznie 9 złotych, 5 srebrnych oraz 4 brązowych medali, co przełożyło się na bardzo wysoką pozycję całej reprezentacji w klasyfikacji końcowej.

Podczas zawodów miało również miejsce istotne ważne wydarzenie. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Kickboxingu funkcję przewodniczącej Komisji Mundurowej oficjalnie objęła kom. Marta Mysur z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, która pełni jednocześnie funkcję kierownika Reprezentacji Polskiej Policji w sportach walki.

Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki indywidualne zawodników:

kom. Marta Mysur zdobyła aż 5 złotych medali

(w konkurencjach: Point Fighting -60 kg , Point Fighting -65 kg, Kick Light -60 kg, Kick Light -65 kg, K1 -65 kg),

dodatkowo otrzymała Puchar dla najlepszej zawodniczki formuł planszowych.

podkom. Joanna Pietras-Mięsak wywalczyła 2 złote medale

(weteran: Point Fighting +65 kg, Kick Light +65 kg).

mł. asp. Michał Dałek zdobył 3 srebrne medale

(Point Fighting +94 kg, K1 +94 kg, Kick Light +94 kg)

oraz 1 brązowy medal.

mł. asp. Damian Jóźwiak zdobył 2 brązowe medale

(K1 Rules +91 kg, Point Fighting +94 kg).

sierż. szt. Natalia Kasprzycka zdobyła 2 złote medale

(Point Fighting +70 kg oraz -70 kg).

sierż. szt. Michał Wiśniewski zdobył 2 srebrne medale

(Point Fighting -89 kg, Kick Light -89 kg)

oraz 1 brązowy medal (K1 -86 kg).

Osiągnięte wyniki są potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia, zaangażowania oraz sportowego ducha funkcjonariuszy łódzkiej Policji, którzy będąc w kadrze Polskiej Policji z powodzeniem łączą służbę z rywalizacją na najwyższym poziomie sportowym.