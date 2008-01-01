Mundial Uniejów ponownie dostarczył wielkich emocji! Powrót Drukuj 25–27 maja 2026 roku sportowy Uniejów ponownie stał się stolicą mundurowego futbolu. Na murawach rozegrano wyjątkową, jubileuszową edycję Turnieju Piłki Nożnej Kobiet i Mężczyzn – Mundial Uniejów 2026 o Puchar Komendanta Głównego Policji. Tegoroczne wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ odbywało się w roku obchodów 100-lecia sportu w Policji. Były emocje, sportowa rywalizacja, ogromna energia i coś znacznie ważniejszego niż wynik – pamięć, jedność i szacunek dla tych, którzy oddali życie w służbie drugiemu człowiekowi.

Przez trzy dni Uniejów tętnił sportowymi emocjami. Na boiskach rywalizowały drużyny reprezentujące służby mundurowe z całej Polski. Każdy mecz był pokazem charakteru, determinacji i gry fair play. Nie brakowało widowiskowych akcji, pięknych bramek, fenomenalnych interwencji bramkarzy i walki do ostatniego gwizdka. Tegoroczny Mundial został dedykowany policjantom poległym na służbie. Szczególnie wspominano policjantów tragicznie zmarłych podczas pełnienia obowiązków służbowych w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Ich służba, odwaga i poświęcenie na zawsze pozostaną częścią historii polskiej Policji.

Inaugurację wydarzenia zaszczycili swoją obecnością: nadinsp . Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp . Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinsp . Tomasz Olczyk Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, nadinsp . Szymon Sędzik Komendnat Wojewódzki Policji w Szczecinie, nadinsp . Paweł Półtorzycki – Komendnat Wojewódzki Policji we Wrocławiu, insp . Adam Jurek – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, insp. Tomasz Jarosz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. Tomasz Rylski – Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie ds. Dydaktycznych, mł.insp . Mariusz Siejka - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, płk Małgorzata Banasiak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, st.bryg Wojciech Wieloch – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, mł.insp . Barbara Żebrowska – Wiceprzewodnicząca Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po poległych policjantach, Pani Magdalena Werstak - Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego i wdowa po poległym policjancie, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Piotr Kozłowski – Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, Cezary Kulesza – Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, mł.insp . Daniel Grzyb – Pełnomocnik Komendnata Głównego Policji do spraw Sportu, kom . Marta Garlicka – Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego KSP, mł.insp . Krzysztof Balcer Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP w ojewództwa łódzkiego, wraz z Wiceprzewodniczącym podinsp . Pawłem Cisek, Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds . współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach - Wioletta Skowyra, Aneta Kulesza – wdowa po poległym policjancie.

Uroczystą inaugurację "Mundialu Uniejów" uświetnił występ zespołu tanecznego Cheerleaders FLEX DANCE.

30 drużyn ( 20 męskich i 10 żeńskich reprezentacji służb mundurowych) walczyło o zwycięstwo w zawodach. Pierwszy dzień turnieju to faza eliminacyjna, zacięte zmagania na boisku zawodników, którzy z ogromnym, sportowym duchem walki stanęli w szranki by pokonać przeciwną drużynę i zagrać następnego dnia w rozgrywkach pucharowych. Już od pierwszego gwizdka, zawodników cechowała wysoka kultura gry i taktyczne przygotowanie. Piłkarze imponowali zgraniem i skutecznością pod bramką rywali. Oprócz walki o prestiż, zawodnicy i zawodniczki mieli szansę na integrację, promocję aktywności fizycznej i wymianę doświadczeń. Faza grupowa była emocjonująca, o awansie do kolejnego etapu decydowały różnice bramek.

27 maja na murawie spotkali się najlepsi z najlepszych. Mecze pełne zwrotów akcji i wielu celnych strzałów wyłoniły zwycięzców. A oto oni:

W KATEGORII KOBIET:

1 miejsce – Komenda Główna Policji

2 miejsce – KWP Poznań

3 miejsce – Komenda Stołeczna Policji

W KATEGORII MĘŻCZYZN:

1 miejsce – 16 Dywizja Zmechanizowana w Olsztynie

2 miejsce – KWP Łódź

3 miejsce – KWP Katowice

Najlepszy zawodnik: Patryk Niewiadomski (KWP Łódź), Karolina Gruszka (KSP)

Najlepszy bramkarz: Patryk Kleczkowski (16 Dywizjon Zmechanizowany Olsztyn), Adrianna Raś (KWP Poznań)

Najlepszy strzelec: Kamil Głośny (KWP Katowice), Marlena Jaszyk (KGP).

Nagrody zwycięzcom wręczył nadinsp . Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi. Drużyny odebrały nagrody i gratulacje, także z rąk Pani Agnieszki Ryś Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów województwa Łódzkiego podinsp. Krzysztofa Balcera.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie – Urząd Marszałkowski, a współorganizatorem NSZZP województwa łódzkiego.

Patronatem honorowym imprezę objęli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Komendant Główny Policji, Polski Związek Piłki Nożnej, Łódzki Związek Piłki Nożnej, Starosta Poddębicki

Wyjątkowej atmosfery wydarzeniu dodawał jubileusz 100-lecia sportu w Policji. To właśnie sport od dekad łączy policyjne środowisko, kształtuje charakter, uczy współpracy i wzmacnia wartości tak ważne również w codziennej służbie.

Mundial Uniejów 2026 po raz kolejny udowodnił, że sport ma niezwykłą moc – łączy ludzi, buduje wspólnotę i pozwala oddać hołd tym, którzy zasługują na pamięć każdego dnia.