Fikcyjne szkoły, realne miliony. Sukces łódzkich policjantów Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sieradzu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wyrabiali i sprzedawali fałszywe dokumenty szkolne, przez co mogła powstać szkoda majątkowa na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego na blisko 5,5 miliona złotych. Policjanci zatrzymali 6 osób w wieku od 24 do 59 lat. Decyzją sądu 3 z nich zostało aresztowanych. Grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Na trop grupy zajmującej się początkowo procederem wyłudzania dotacji oświatowych, funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi wpadli w grudniu 2025 roku. Skrupulatnie zbierali materiał dowodowy, analizowali sposób działania grupy i poszczególne role jej członków.

Sprawcy założyli fikcyjną szkołę dla dorosłych, aby wyłudzać dotacje oświatowe od samorządu za pomocą sfałszowanych dokumentów. W skutek tej przestępczej działalności straty powiatu sieradzkiego mogły wynieść ponad 400 tys. zł.

Sukces początkowych działań tylko zaostrzył apetyt sprawców, którzy postanowili rozwinąć przestępczy proceder. Grupa czerpała korzyści również z tworzenia nieprawdziwych zaświadczeń o pobieraniu nauki w szkole oraz legitymacji szkolnych i studenckich. W trakcie trwania dobrej koniunktury, członkowie grupy otworzyli również dwie fikcyjne filie uczelni w Ostrołęce i Koninie. Personalia ,,uczniów” pozyskiwali od rekruterów agencji pośrednictwa pracy. Celem sporządzania tych dokumentów było bezprawne skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego (PIT) dla osób przed 26. rokiem życia oraz uchylenie się od obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Z materiału dowodowego wynika, że przestępcy mogli wydać około 2500 fałszywych zaświadczeń o pobieraniu nauki, które przyczynić się mogły do powstania szkody majątkowej na rzecz ZUS w wysokości prawie 4 mln. zł., natomiast na rzecz Urzędu Skarbowego prawie 1,4 mln. zł.

Prokuratura Rejonowa w Sieradzu wydała postanowienia o zatrzymaniu i doprowadzeniu 6 osób zamieszanych w przestępczy proceder oraz przeszukań kilkunastu lokalizacji.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją zrealizowali te postanowienia 26 maja 2026 roku.

W zatrzymaniu figurantów oraz przeszukaniu 18 lokalizacji brało udział kilkudziesięciu policjantów z wydziałów komend wojewódzkich Policji w Łodzi i Białymstoku, komend miejskich w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach oraz powiatowych – Sieradz, Zgierz, Łódź-Wschód i Zduńska Wola , a także funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Działania obejmowały teren województw łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Funkcjonariusze zatrzymali osoby w wieku od 24 do 59 lat (5 mężczyzn i 1 kobietę). Policjanci zlikwidowali również drukarnię fałszywych legitymacji szkolnych i zaświadczeń. Zabezpieczano m.in. kilkanaście telefonów komórkowych, laptopów, komputerów oraz dokumentację dotyczącą prowadzenia placówek oświatowych oraz legitymacje szkolne, urządzenia służące do produkcji legitymacji szkolnych i studenckich, kilka tysięcy zaświadczeń o pobieraniu nauki, drukarki, pieczątki. Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono pieniądze na poczet przyszłych kar i grzywien.

Wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej w Sieradzu. Prokurator przedstawił 5 osobom zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było wytwarzanie i sprzedawanie fałszywych dokumentów szkolnych, a kobiecie pomocnictwa do oszustw.

Za przestępstwa działania w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Równolegle funkcjonariusze Straży Granicznej w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się legalizacją pobytu i zatrudnienia obywateli Ameryki Południowej. W sprawie zatrzymano 4 osoby (3 kobiety i mężczyznę), które pozyskując fałszywe legitymacje studenckie i zaświadczenia o statusie studenta umożliwiały im pobyt i zatrudnienie na terenie Polski. Wobec 2 osób Sąd Rejonowy Gdańsk Południe zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące, wobec 2 pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Czynności związane z zatrzymaniem organizatorów procederu prowadzone były w ramach porozumienia podpisanego przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

kom. Adam Dembiński

