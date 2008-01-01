Ponad 30 kilogramów zabezpieczonych narkotyków. Policjanci zatrzymali 42-latka Powrót Drukuj 14 sierpnia policjanci wykonali kolejne czynności w sprawie narkotykowej o której informowaliśmy w styczniu 2026 roku. Tym razem ich działania doprowadziły do zatrzymania 42-letniego mężczyzny w Świecku oraz zabezpieczeniu w wynajmowanym przez niego mieszkaniu ponad 30 kilogramów różnych narkotyków. Wśród nich marihuana, amfetamina i morfina. Mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi teraz w areszcie.

O tej sprawie pisaliśmy już wcześniej. To właśnie czynności podjęte przez policjantów podczas ujawnionej w Łodzi transakcji narkotykowej dały początek dalszym działaniom funkcjonariuszy. Wówczas zabezpieczono m.in. marihuanę, substancje psychotropowe, tabletki MDMA oraz inne środki odurzające. O sprawie pisaliśmy TUTAJ

Zebrane w toku postępowania informacje pozwoliły policjantom na dalsze działania. 14 sierpnia 2026 roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Kryminalnego KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego I KP KMP w Łodzi na podstawie postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście o zatrzymaniu, pojechali do miejscowości Świecko, gdzie – zgodnie z posiadanymi informacjami – może przemieszczać się samochodem osobowym Peugeot mężczyzna mogący mieć związek z przestępstwami narkotykowymi.

Policjanci zatrzymali do kontroli typowany samochód. Za kierownicą siedział 42-letni mężczyzna, który został zatrzymany. Przy wsparciu funkcjonariuszy z Urzędu Celno-Skarbowego policjanci przeszukali pojazd. Zabezpieczyli m.in. routery i urządzenia służące do komunikacji Wi-Fi oraz korzystania z aplikacji internetowych.

Następnie funkcjonariusze przystąpili do przeszukania mieszkania 42-latka na terenie Łodzi. Tam w różnych miejscach, m.in. w szafkach i zamrażalce znaleźli znaczne ilości narkotyków. Łącznie zabezpieczono ponad 30 kilogramów substancji odurzających i psychotropowych. Wśród nich znajdowały się m.in. marihuana, amfetamina, morfina, MDMA oraz mefedron.

Policjanci zabezpieczyli również nośniki danych oraz przedmioty mogące służyć do ważenia, porcjowania i pakowania substancji odurzających i psychotropowych.

Zatrzymany 42-latek trafił do policyjnej celi. Zabezpieczone substancje zostaną poddane szczegółowym badaniom, które pozwolą określić ich dokładny skład i masę.

17 sierpnia 2026 roku zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sprawa ma charakter rozwojowy.