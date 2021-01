Chciał się "wykupić" za jazdę na podwójnym gazie Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego brzezińskiej komendy zatrzymali 45-letniego kierującego samochodem marki VW Transporter 45-letniego, który miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu. Kierujący próbował nakłonić funkcjonariuszy do odstąpienia od dalszych czynności wręczając pieniądze. Mężczyźnie za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

3 stycznia 2021 roku około godz. 19:30 do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach wpłynęło powiadomienie, że sprawca zniszczenia drzwi do jednego z domów na terenie Brzezin odjechał VW transporterem. Policjanci pojechali w ten rejon i na jednej z osiedlowych ulic zauważyli opisywany pojazd. Po zatrzymaniu go do kontroli i zbadaniu kierującego okazało się, że ma on blisko 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo 45-latek , chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, próbował nakłonić funkcjonariuszy do odstąpienia od dalszych czynności służbowych wręczając jednemu z nich 2500 złotych. Mężczyzna usłyszał już prokuratorskie zarzuty, a za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.