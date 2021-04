Pies to niezawodne wsparcie dla człowieka Powrót Generuj PDF Drukuj Omo to owczarek belgijski, który kilka dni temu rozpoczął służbę w szeregach radomszczańskiej Policji. Jego opiekunem jest aspirant Arkadiusz Olczyk, który przewodnikiem psa służbowego jest od ośmiu lat a służbę w Policji pełni od 2004 roku. Policjant oraz jego czworonożny przyjaciel zdali egzamin w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach.

Omo to pies patrolowo – tropiący, takich w Policji jest najwięcej. Dzięki doskonale rozwiniętym zmysłom węchu i słuchu psy w służbie wykorzystywane są do tropienia śladów, odnajdywania osób lub przedmiotów, pościgów za osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, do działań antyterrorystycznych, do zabezpieczania oraz przywracania ładu i porządku publicznego czy do konwojowania przestępców. Ponadto, policyjne psy są nieocenione w wyszukiwaniu zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych oraz zwłok ludzkich. Psy służbowe pod przewodnictwem swojego opiekuna są gotowe nieść pomoc każdego dnia, niezależnie od warunków w jakich muszą pracować. „Czworonożni gliniarze” posiadają umiejętności, których brakuje ludziom i dlatego są one niezastąpione w służbie. Aby psy mogły pracować w szeregach Policji, muszą spełniać określone warunki. Muszą być to zwierzęta, które ukończyły 12 miesiąc życia ale mają nie więcej niż dwa lata. Oczywistym jest, że muszą być zdrowe i wykazujące chęć współpracy z człowiekiem. Przed zakupem takich psów ocenia się między innymi ich predyspozycje do tresury policyjnej, aportowanie, reakcję na hałas, obronę przewodnika, czujność, szukanie przedmiotów z naniesionym nośnikiem zapachowym, pewność w zachowaniu, samoobronę. Kiedy pies spełnia założone kryteria trafia wraz z przewodnikiem na kurs. Po ukończeniu szkolenia i zadaniu egzaminów pies otrzymuje atest, dopiero wówczas może wraz z przewodnikiem pełnić służbę. Natomiast, przewodnikami psów zostają policjanci, którzy posiadają predyspozycje do pracy ze zwierzętami, nie boją się ich a praca z nimi sprawia im przyjemność. Systematyczna praca oraz cykliczne ćwiczenia takiego zespołu gwarantują efektywny, świetnie wyszkolony oraz zgrany duet. Służba czworonożnych towarzyszy trwa zazwyczaj do ukończenia przez nich 9 roku życia. Psy mogą służyć dłużej jeżeli pozwala na to ich kondycja i zdrowie. Pomiędzy psem a przewodnikiem rodzi się silna, niezwykła więź. Zwierzęta te stają się członkami rodzin. Każdy z radomszczańskich psów policyjnych przechodzący na tzw. emeryturę trafia do domu swojego przewodnika, gdzie ma zapewniony spokój i troskliwą opiekę.