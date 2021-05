Czujny nawet po służbie Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantem jest się nawet po służbie. Udowodnił to starszy sierżant Jakub Maciejewski z sieradzkiej drogówki. W czasie wolnym zatrzymał 44-letniego kierowcę renault, który miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie i dożywotni zakaz prowadzenie pojazdów. Funkcjonariusz pokazał, że nie tylko w czasie służby czuwa nad bezpieczeństwem. Jego skuteczna interwencja być może zapobiegła tragedii.

6 maja 2021 roku około godziny 22.30 wracający po służbie starszy sierżant Jakub Maciejewski jechał w kierunku Złoczewa za samochodem renault megane. Policjant zwrócił uwagę na nietypowy tor jazdy jadącej przed nim osobówki. Kierowca jechał bardzo wolno „wężykiem”, w niekontrolowany sposób zjeżdżając z prawego na lewy pas ruchu. Funkcjonariusz podejrzewał, że kierujący renault mógł być pod wpływem alkoholu. Wykorzystując odpowiedni moment, w bezpieczny sposób wyprzedził go i dał mu znak do zatrzymania. Kierowca renault zatrzymał się na ulicy Wieluńskiej w Złoczewie. Sierżant Maciejewski szybko podbiegł do niego, aby uniemożliwić mu dalsza jazdę. W tym momencie kierowca renault zaczął cofać, próbując odjechać. Funkcjonariusz w ostatniej chwili wyjął mu kluczyki ze stacyjki. W tym czasie o zdarzeniu Jakub Maciejewski powiadomił dyżurnego sieradzkiej policji. Wzbudziło to agresję zatrzymanego kierowcy, który został szybko obezwładniony przez funkcjonariusza. Na miejsce skierowany został parol złoczewskich policjantów. Ustalili, że kierującym renault był 44-letni mieszkaniec powiatu sieradzkiego. Okazało się, że mężczyzna objęty jest dożywotnim zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości nieodpowiedzialnego kierowcy wykazało ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakazem prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Obligatoryjne zasądzane jest również od sprawców świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pamiętajmy, że nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie ale i dla innych uczestników ruchu drogowego. Cały czas apelujemy o rozsądek za kierownicą! Starszemu sierżantowi Jakubowi Maciejewskiemu gratulujemy czujności i godnej naśladowania postawy!