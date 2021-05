Policjanci odnaleźli zaginionego 68-latka Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci odnaleźli 68-latka, który zaginął w drodze powrotnej z województwa kujawsko-pomorskiego do Rawy Mazowieckiej. Mężczyzna już wcześniej miał problemy zdrowotne. Dzięki współpracy funkcjonariuszy z dwóch województw 68-latek szczęśliwie powrócił do rodziny.

W piątek, 7 maja 2021 roku o godzinie 15:00 dyżurny rawskiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 68-latka. Jak wynikało ze zgłoszenia rodziny, mężczyzna wyjechał peugeotem boxerem w okolice Bydgoszczy aby załatwiać sprawy biznesowe. Około 14.00 skontaktował się telefonicznie ze swoim synem, informując go, że nie wie gdzie się znajduje. Mówił nieskładnie, nielogicznie, bełkotał do słuchawki. Taka sytuacja nigdy wcześniej się nie zdarzyła, dlatego też rodzina natychmiast zaalarmowała policję o zaistniałej sytuacji. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzny, obawiano się, że mogło mu się coś stać, a nikt nie wiedział gdzie przebywał. Mundurowi natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Mimo, że nie mieli kontaktu z zaginionym, krok po kroku analizowali trasę przejazdu mężczyzny i ewentualne miejsca, gdzie mógł się zatrzymać. Do pomocy zostali zaangażowani policjanci z Lipna w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie według rawskich funkcjonariuszy mógł przebywać zaginiony. Miejsce wskazane przez kryminalnych z Rawy Mazowieckiej okazało się strzałem w dziesiątkę. 68-latek został odnaleziony przez policjantów z Lipna. Zdezorientowany mieszkaniec Rawy Mazowieckiej po zbadaniu przez załogę karetki pogotowia został przekazany rodzinie. Empatia i współpraca policjantów pomogły w odnalezieniu mężczyzny i zorganizowaniu dla niego niezbędnej pomocy. W przypadku zaginięć osób liczy się czas oraz koordynacja działań. Po zapadnięciu zmierzchu działania poszukiwawcze stają się bardzo utrudnione. Dlatego też pamiętajmy aby nie zwlekać i natychmiast informować Policję o takich sytuacjach. Szybka reakcja najbliższych pozwala funkcjonariuszom na natychmiastowe podjęcie działań i szczęśliwe zakończenie poszukiwań, tak jak w tym przypadku.