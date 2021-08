Nowe ambulansy wypadkowe Powrót Generuj PDF Drukuj 16 sierpnia 2021 roku policjanci z łódzkiej drogówki otrzymali 4 specjalistyczne radiowozy do obsługi zdarzeń drogowych. Na teren całego województwa łódzkiego tego dnia trafiło 8 takich pojazdów.

Specjalistyczne auta zakupione przez Komendę Główną Policji były współfinansowane przez Unie Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Projekt „ Bezpieczniej na drogach – Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji”. Ambulansy „APRD” to volkswageny craftery najnowszej generacji, specjalnie zbudowane na potrzeby policjantów obsługujących zdarzenia drogowe. Duży wpływ na ich wyposażenie mieli policjanci, którzy na co dzień pracują w ogniwach wypadkowych w całym kraju. Na pokładzie tych specjalistycznych radiowozów znajdziemy nowoczesne technologie, między innymi :TACHIMETR, który z dużą dokładnością pomoże mundurowym zwymiarować miejsce wypadku drogowego, oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję zdarzenia, a nawet stworzenie symulacji wypadku. Radiowozy posiadają nową sygnalizację uprzywilejowania opartą całkowicie na energooszczędnej technologii LED, ledową najaśnicę, a także świetlną tablicę ostrzegawczą obsługiwaną bezprzewodowo. Pracę urządzeń wspomagać będzie najnowszej generacji agregat prądotwórczy. Na wyposażeniu są również znaki drogowe, lampy ostrzegawcze, lustro do inspekcji podwozia, ultralekki dający się szybko rozłożyć parawan, a także drogomierz i opóźnieniomierz przeznaczony do sprawdzanie skuteczności hamulców w pojazdach (przystosowany również do pomiarów jednośladów). Pojazd wyposażony został dodatkowo w ruter Wi-Fi. W przestrzeni pasażerskiej umieszczono w pełni wyposażone klimatyzowane biuro. Z pewnością nowe ambulansy „APRD” umożliwią policjantom sprawne działanie na miejscu wypadku drogowego.

asp szt Marzanna Boratyńska WRD KMP w Łodzi