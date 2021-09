Policjanci rozbili „rodzinną” szajkę samochodowych złodziei Powrót Generuj PDF Drukuj Rawscy policjanci rozbili szajkę, która zajmowała się kradzieżą samochodów na terenie województw łódzkiego oraz mazowieckiego. Zatrzymani to bracia z terenu powiatu tomaszowskiego. Zatrzymanym mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.

Sprawa miała swój początek w czerwcu 2021 roku na terenie gminy Biała Rawska, gdzie został skradziony samochód o niezbyt dużej wartości. Podobne kradzieże miały miejsce także na terenie ościennych powiatów. Jedna z tez kryminalnych z rawskiej komendy zakładała, że do kradzieży aut o niskiej wartości wykorzystywana jest laweta. Swoje spostrzeżenia policjanci przekazali innym funkcjonariuszom. 29 sierpnia 2021 roku około godziny 23:00 policjanci prewencji na ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej zauważyli lawetę. Funkcjonariusze wiedząc o podejrzeniach kryminalnych postanowili skontrolować ten pojazd. Kierowca i pasażer nie umieli wyjaśnić mundurowym celu przyjazdu do Rawy. Stróże prawa podczas kontroli pojazdu znaleźli środki odurzające oraz przedmioty i dokumenty pochodzące z pojazdów skradzionych na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Bracia w wieku 30 i 33 lat zostali zatrzymani. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania posesji na terenie powiatu tomaszowskiego zabezpieczyli dwa skradzione pojazdy oraz tablice rejestracyjne i dokumenty od skradzionych aut. Mężczyźni sprzedawali częściowo zdemontowane samochody w punktach skupu złomu. Bracia przyznali, że między innymi wykorzystywali okazje, gdy niefrasobliwy właściciel pozostawiał kluczyki w samochodzie. Na podstawie zebranych materiałów dowodowych mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz posiadania środków odurzających. Za te przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec przestępczego duetu sąd na wniosek prokuratora zastosował trzymiesięczny areszt.



Przypominamy !

Obowiązek zamykania i zabezpieczania pojazdu wynika z prawa o ruchu drogowym. Nigdy nie zostawiaj kluczyków, żadnych dokumentów czy drogiego sprzętu w otwartym samochodzie. Jeśli parkujesz samochód na terenie posesji czy w garażu zawsze zamykaj bramę i nie zostawiaj kluczyków w stacyjce. Przestępcy bardzo szybko wykorzystują takie okazje. Ponadto istnieje możliwość, że pojazd uruchomi osoba nieuprawniona, np. dziecko i tragedia gotowa!



mł. asp. Małgorzata Lewandowska