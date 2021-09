Skuteczny pościg za złodziejem samochodowym Powrót Generuj PDF Drukuj Skoordynowane działania oficerów dyżurnych sieradzkiej i zduńskowolskiej komendy policji doprowadziły do zatrzymania obcokrajowca, który pędził trasą S-8 skradzionym na terenie Niemiec dostawczym mercedesem. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

31 sierpnia 2021 roku oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania w Łodzi przekazał informację swoim odpowiednikom z Sieradza i Zduńskiej Woli, iż trasą S-8 w kierunku Łodzi porusza się skradziony na terenie Niemiec samochód marki Mercedes Sprinter. Natychmiast skierowali na ten ciąg komunikacyjny patrole ruchu drogowego. Mundurowi dostrzegli pojazd na terenie powiatu sieradzkiego. Kierujący nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, których użyli policjanci, aby go zatrzymać. Zajeżdżał niebezpiecznie drogę oznakowanemu radiowozowi. Oficerowie dyżurni byli ze sobą w stałym kontakcie i informowali się o położeniu mercedesa. Pościg opuścił teren powiatu sieradzkiego, gdzie dołączył do niego kolejny patrol zduńskowolskiej drogówki. Za MOP Paprotnia z toczącego się pojazdu, który ostatecznie uderzył w bariery energochłonne, wyskoczył mężczyzna i usiłował zbiec pieszo. W pościg za uciekinierem ruszyli sieradzcy stróże prawa. Jeden z policjantów, aby uniemożliwić ucieczkę zbiegowi oddał strzały ostrzegawcze, w bezpiecznym kierunku ze swojej broni służbowej. Dynamiczny pościg pieszy zakończył się zatrzymaniem zbiega. Okazało się, że kierowcą mercedesa był 40-letni obywatel Ukrainy. Noc spędził w policyjnym areszcie. Zduńskowolscy śledczy przedstawili podejrzanemu zarzut kradzieży z włamaniem do wartego 60 tysięcy złotych pojazdu oraz zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli aresztował podejrzanego na trzy miesiące.