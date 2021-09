Policjantka i ratowniczka medyczna w akcji – a Ty potrafisz udzielać pierwszej pomocy? Powrót Generuj PDF Drukuj Nie trzeba nikogo przekonywać jak ważny jest czas w walce o ludzkie życie i jak ważna jest pierwsza pomoc w przypadku ofiar zdarzeń drogowych. Na szczęście, dla potrąconej przez autobus 81-latki, na miejscu wypadku, w czasie wolnym od służby, znalazła się st.sierż. Barbara Miklaszewska -policjantka Oddziału Prewencji Policji w Łodzi,która pełni służbę w Zespole Medycznym.

3 września 2021 roku około godziny 11.00 na ulicy Kasprzaka w Łodzi doszło do potrącenia starszej kobiety. Policjanci, w rozmowie z pieszą i kierującym autobusem ustalili ,że 81 – latka przechodziła jezdnię w miejscu niedozwolonym kierując się do przystanku komunikacji miejskiej. W tym czasie kierujący autobusem, po wymianie pasażerów, ruszył w kierunku centrum i wówczas doszło do zdarzenia. W wyniku wypadku piesza doznała obrażeń głowy i poważnego urazu nogi. Bardzo krwawiła.

Na ten wypadek najechała, w czasie wolnym od służby, st. sierż. Barbara Miklaszewska - policjantka Oddziału Prewencji Policji w Łodzi i ratowniczka medyczna. Bez chwili wahania ruszyła z pomocą. Przy rannej znajdowali się już inni świadkowie zdarzenia, którzy wstępnie próbowali zaopatrzyć rozległą ranę podudzia . Ze względu na krwotok została założona improwizowana opaska uciskowa z paska od spodni jednego ze świadków zdarzenia. W oczekiwaniu na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego policjantka zebrała wywiad medyczny od poszkodowanej i zaopatrzyła ranę diagnozując złamanie otwarte z krwotokiem tętniczym. Cały czas prowadziła ucisk na tętnicę udową. Przydatne okazały się opatrunki z apteczek samochodowych. Seniorkę przekazała zespołowi ambulansu a następnie dalej uczestniczyła przy kolejnych czynnościach już w karetce polegających m.in. na założeniu stazy taktycznej, przetoczeniu płynów infuzyjnych, monitorowaniu itd.

81-latka trafiła na czas do szpitala.

Każdy z nas może stać się uczestnikiem lub świadkiem zdarzenia drogowego. Przypominamy absolutne ABC postępowania na miejscu takiego zdarzenia: